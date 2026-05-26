두산에너빌리티, 남부발전과 4800억 가스터빈 장기 부품조달계약

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 두산에너빌리티가 한국남부발전과 가스터빈 장기 부품조달계약(LTPM)을 체결했다. 계약 규모는 약 4800억원이다.

두산에너빌리티 직원들이 가스터빈 최종조립을 위해 로터 블레이드를 케이싱에 설치하고 있다. [사진=두산에너빌리티]

이번 계약은 고양창릉열병합발전소와 하동복합발전소의 가스터빈 3기를 대상으로 한다. 두산에너빌리티는 지난 2월 두 발전소에 가스터빈을 공급하기로 한 데 이어 이번에 장기 서비스 계약까지 확보했다. 두 발전소는 2029년 12월 상업운전을 목표로 하고 있다.

계약 기간은 상업운전 이후 주요 정비 주기를 기준으로 통상 10년 이상이 적용된다. 두산에너빌리티는 고온부품 공급, 재생정비, 소모성 자재 공급, 기술지원 용역을 수행한다. 재생정비는 가스터빈 주요 부품을 정기적으로 수리·정비해 재사용이 가능하도록 하는 서비스다.

두산에너빌리티 손승우 파워서비스BG장은 "국산 가스터빈 공급에 이어 장기 서비스까지 연계해 고객의 발전소 운영 전 주기를 함께하게 됐다"며 "주기기 제작과 서비스 수행 경험을 바탕으로 안정적인 유지보수 체계를 제공하겠다"고 말했다.

발전소 운영 초기 단계에서 부품 공급과 정비 수행 범위를 사전에 확정함으로써 계획정비 일정에 맞춘 안정적인 서비스 운영 기반을 마련했다.

chanw@newspim.com