전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.31 (화)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

"AI 기판 완판" 삼성전기, 판가 인상으로 수익성 반전

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 서버 수요 폭증에 FC-BGA 공급 부족…가격 협상력 확대
MLCC까지 가격 상승 흐름…고부가 중심 체질 개선 가속

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전기가 FC-BGA(Flip Chip Ball Grid Array) 가격 인상에 나서며 실적 개선과 기업가치 재평가 기대가 동시에 커지고 있다. 인공지능(AI) 서버 수요 급증으로 기판 공급 부족이 심화되면서 가격 협상력이 높아지고, 고부가 제품 중심의 체질 개선도 본격화되고 있다.

31일 전자업계에 따르면 삼성전기는 최근 일부 FC-BGA 제품군의 판매가격을 인상했다. FC-BGA는 고속 신호 처리와 발열 제어 성능을 높인 고성능 패키지 기판이다. 원재료 가격 상승이 이어지는 가운데 수익성 방어를 위한 조치로, 향후 매출과 영업이익 개선에 긍정적 영향을 미칠 것이란 전망이다. 특히 인공지능(AI) 서버와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 확대 속에서 FC-BGA가 핵심 부품으로 자리 잡으면서 가격 협상력도 한층 강화된 것으로 보고 있다.

증권가에서도 판가 인상이 본격적인 수익성 개선 흐름에 들어섰다는 신호로 보고 있다. 미래에셋증권은 "기판은 이미 완판된 상황이며 다음 단계는 가격 상승"이라며 FC-BGA 가격 추정치를 약 10% 상향 조정했다. 또한 원재료(CCL 등) 가격 상승이 제품 가격에 반영되며 수익성이 동반 개선될 것으로 분석했다.

삼성전기 수원사업장 전경. [사진=삼성전기]

구조적인 수요 환경도 뒷받침되고 있다. 반도체 산업의 중심이 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 기반 고성능 연산으로 이동하면서, 고난도 패키지 기판 수요가 급증하고 있다. FC-BGA는 AI 서버용 프로세서에 필수적인 기판으로, 현재 글로벌 시장은 공급 부족 상황에 직면해 있다. 장덕현 삼성전기 사장도 지난 18일 주주총회에서 "서버·데이터센터용 FC-BGA 수요가 생산능력보다 50% 이상 많다"고 밝힌 바 있다.

이 같은 공급 병목은 가격 상승 압력으로 이어지고 있다. 실제로 고성능 기판용 저손실 소재 수요가 공급을 초과하며, 일부 소재에서는 병목 현상이 발생하고 있다. 이에 따라 삼성전기는 판가 인상폭을 원가 상승분 이상으로 확대하며 영업이익률 개선 효과를 노리고 있다.

MLCC 역시 유사한 흐름이다. AI 서버용 고사양 MLCC 수요 증가로 공급이 타이트해지면서 가격 인상이 진행되고 있다. 미래에셋증권은 AI 서버향 MLCC 가격이 15~25% 상승할 경우 수천억 원 규모의 추가 영업이익이 가능할 것으로 분석했다.

사업 포트폴리오 변화도 가속화되고 있다. 과거 스마트폰·PC 중심 구조에서 벗어나, AI 서버·전장·우주항공 등으로 사업 영역을 확장 중이다. 전장에서는 자율주행 확산에 맞춰 카메라 모듈 생산능력을 확대하고 있으며, 북미 대응을 위한 멕시코 공장 증설도 추진하고 있다. 자율주행 차량은 카메라 탑재량이 급증하는 구조로 중장기 성장성이 높다.

AI 서버 시장에서도 고용량·고신뢰성 MLCC와 FC-BGA 중심으로 포트폴리오 재편이 진행 중이다. 필리핀 생산기지 증설을 통한 공급 확대도 병행하고 있다. 우주항공 분야에서는 위성·항공용 고신뢰성 MLCC 공급을 확대하며 신규 성장 축을 구축하고 있다.
실적도 뒷받침된다. 삼성전기는 지난해 매출 11조3145억 원으로 역대 최대 실적을 기록했다. 증권가는 2026년에도 매출과 영업이익이 각각 두 자릿수 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있다. 특히 기판과 MLCC 가격 인상이 본격 반영되는 시점부터 수익성 개선 속도가 가팔라질 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 "삼성전기가 단순한 업황 회복을 넘어 구조적인 성장 국면에 진입하고 있다는 평가가 나온다"며 "AI 서버, 자율주행차, 로봇 등 차세대 산업일수록 고성능·고신뢰성 부품의 중요성이 커지고 있어 중장기 성장 기반이 강화되고 있다"고 말했다. 이어 "향후 유리기판이나 로봇용 액추에이터 등 신규 사업이 가시화될 경우 성장 동력은 더욱 확대될 것"이라고 덧붙였다.

syu@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
사진
김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동