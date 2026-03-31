동국제약 센텔리안24, 세계 최대 뷰티 전시회서 글로벌 시장 공략

브랜드 단독 부스로 글로벌 바이어 접점 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약의 더마코스메틱 브랜드 '센텔리안24'가 지난 26일부터 29일까지 이탈리아 볼로냐에서 열린 세계 최대 뷰티 전시회 '코스모프로프 볼로냐 2026'에 참가하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.

'코스모프로프 볼로냐'는 올해 57회를 맞은 글로벌 대표 뷰티 산업 전시회로, 전 세계 150여 개국에서 3100여 개 기업과 25만 명 이상의 업계 관계자가 참여해 최신 시장 트렌드와 비즈니스 기회를 공유했다.

동국제약 센텔리안24, '코스모프로프 볼로냐' 단독 부스 참가 [사진=동국제약]

센텔리안24는 지난해에 이어 2년 연속 전시에 참가했으며, 올해는 브랜드 단독 부스를 운영해 글로벌 바이어와의 접점을 강화했다. 부스에서는 아마존 베스트셀러 7위 및 틱톡샵 베스트셀러 5위를 기록한 '마데카 크림 타임 리버스'를 비롯해 ▲엑스퍼트 마데카크림 액티브리뉴 PDRN ▲360도 샷 PDRN 액티브 세럼 ▲360도 샷 PDRN 리프팅 아이크림 ▲360도 샷 PDRN 글로잉 아이패치 등 PDRN 라인 제품과 뷰티 디바이스 '마데카 프라임 맥스' 등 대표 제품의 체험 기회를 제공했다.

마데카 크림 타임 리버스는 브랜드 론칭 이후 최초로 5가지 특허 기술의 융합으로 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)의 힘을 온전히 전해 주는 핵심 성분 'NEW 활성-TECA'가 적용된 제품이다. 이를 통해 흡수 깊이 및 속도를 251% 빠르게 개선하고, TECA를 피부 3층 아래까지 전달시켜 준다.

PDRN 라인은 360도 리프팅 개선 효과를 임상 시험을 통해 확인된 프리미엄 탄력 라인으로, 동국제약의 핵심 성분 TECA와 피부 탄력 개선에 도움을 주는 PDRN, 5D-PDRN과 로즈워터를 배합한 독자 성분 'TECA-PDRN' 등을 함유했다.

뷰티 디바이스 '마데카 프라임 맥스'는 '마데카 프라임'의 업그레이드 모델로 ▲크리스탈 브라이트닝 모드 ▲다이나믹 흡수 모드 ▲하이퍼 탄력 모드 등 세 가지 모드를 통해 3분 만에 피부 컨디션을 끌어올릴 수 있다.

센텔리안24 담당자는 "올해 세계 최대 뷰티 전시회 '코스모프로프 볼로냐'에서 단독 부스를 운영하며 글로벌 유통 채널과의 파트너십을 확대하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 해외 소비자와 접점 기회를 확대하며 대표 'K-더마코스메틱' 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com