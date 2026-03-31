딸기·포도·배 등 국산 신품종으로 수출 다변화…농식품부, 프리미엄 시장 공략

수출 시기 확대·로열티 절감 효과 기대

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 국산 신품종을 앞세운 K-신선 농산물 수출 전략이 본격화한다. 수출 품목과 시기를 확대하고 특정 품종 의존도를 낮춰 글로벌 시장에서 안정적인 성장 기반을 구축하겠다는 구상이다.

농림축산식품부는 국산 신품종 보급과 활용 지원을 통해 신선 농산물 수출시장 다변화와 프리미엄 시장 진출을 추진한다고 31일 밝혔다.

이번 사업은 포도, 딸기, 배, 파프리카 등 주요 수출 품목을 중심으로 진행한다. 기후변화 대응력과 해외 소비자 선호를 반영해 총 18종의 국산 신품종을 선정했다.

이를 통해 수출 품종을 다변화하고 출하 시기를 분산해 연중 수출 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

[상주=뉴스핌] 이정아 기자 = 경북 상주 청실홍실영농조합법인에서 육성하는 포도 신품종 '홍주씨들리스'. 2025.10.15 plum@newspim.com

실적도 성장세다. 지난해 포도, 딸기, 배, 파프리카 등 국산 신품종 수출은 358만달러(590톤)를 기록했다. 올해는 전년 대비 10% 이상 확대를 목표로 설정했다.

품목별 전략도 구체화했다. 포도는 샤인머스캣 중심 구조에서 벗어나 '글로리스타', '코코볼', '레드클라렛' 등 적색계 신품종을 확대해 수출 가능 시기를 늘리고, 미국·캐나다·러시아 등으로 시장 다변화를 추진한다.

딸기는 '골드베리', '핑크캔디' 등 고품질 품종을 앞세워 미국과 중동 등 프리미엄 시장 공략에 나선다. 항공 기내식 공급과 호텔 체인 연계 프로모션 등 고급화 마케팅도 병행한다.

배는 조생종 '화산' 등을 중심으로 수확 시기를 앞당겨 수출 공백을 줄이고, 호주와 인도네시아 등 신규 시장 개척에 집중한다.

파프리카는 '레아레드' 등 국산 품종 보급을 확대해 외국 품종 의존도를 낮추고 필리핀과 미국에 이어 동남아 시장 진출을 강화할 계획이다.

농식품부는 생산부터 수출까지 전 주기 지원 체계를 구축한다. 청년농을 포함한 수출선도 농가를 중심으로 재배 매뉴얼 보급과 교육을 실시하고, 육묘와 묘목, 영농자재, 상품화, 마케팅을 지원한다.

수출통합조직을 통해 농가와 출하 약정을 체결해 공급 안정성을 확보하고, 중장기 연구개발도 병행할 계획이다.

K-포도 신품종 홍보관 전경. [사진=한국농수산식품유통공사] 2025.11.01 plum@newspim.com

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