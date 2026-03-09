농식품부, 농산물 유통 전문가 협의체 출범…가격안정제 논의

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 농산물 가격 안정과 유통 구조 개선을 위한 전문가 협의체를 출범한다.
생산자·소비자단체와 학계, 유통업계 등 약 50명이 참여해 농산물 가격안정제와 농축산물 알뜰 소비 앱 도입 등 주요 정책의 실행 방안을 논의할 예정이다.
농림축산식품부는 9일 '농산물 유통 전문가 협의체'를 출범하고, 오는 10일부터 1박 2일 동안 충남 예산에서 워크숍을 연다고 밝혔다.
농식품부는 이번 워크숍에서 주요 정책 추진 방안을 설명하고 토론을 통해 세부 내용을 보완한다. 논의 대상은 ▲농산물 가격안정제 시행 방안 ▲농축산물 알뜰 소비 앱 출시 방안 등이다.
농산물 가격안정제는 농산물 가격이 일정 수준 이하로 하락할 경우 차액을 보전해 주는 제도다. 올해 8월 시행을 목표로 추진하고 있다.
농축산물 알뜰 소비 앱은 농축산물 가격과 할인 정보를 쉽게 비교할 수 있도록 돕는 모바일 서비스다. 정부는 올해 하반기 시범 출시를 목표로 개발을 추진하고 있다.
농식품부는 협의체를 통해 생산, 출하, 도매, 소매 등 농산물 유통 전 단계의 현안을 폭넓게 논의할 계획이다. 정책 설계 과정에서 현장 의견과 전문가 제언을 반영해 제도의 실효성을 높이겠다는 취지다.
홍인기 농식품부 유통소비정책관은 "정부 주도의 일방적인 정책 추진에서 벗어나 현장 관계자와 전문가가 함께 고민해 생산자와 소비자 모두 만족하는 정책을 만들겠다"며 "기후위기에도 안정적인 농산물 생산·유통 구조를 구축해 나가겠다"고 말했다.
