플랜티넷 "플랜티엠, SM유니버스와 K-콘텐츠 공급 협약"

소상공인 매장에 고품질 음악·영상 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IT 솔루션 기업 플랜티넷의 자회사 플랜티엠이 SM유니버스와 소상공인을 위한 고품질 K-콘텐츠 공급 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

양사는 플랜티엠의 매장음악·매장영상 플랫폼을 통해 SM유니버스 소속 아티스트들이 제작한 음악과 영상 콘텐츠를 제공하는 내용의 '음악산업 발전 및 소상공인 K-콘텐츠 활용 증대를 위한 전략적 제휴'를 체결했다.

회사에 따르면 이번 협업으로 국내 최대 규모의 매장음악서비스 운영사인 플랜티엠과 신인 아티스트 양성에 강점을 가진 SM유니버스가 손잡고 소상공인 매장에 수준 높은 K-콘텐츠를 공급하게 됐다. 이를 통해 소상공인은 합법적이고 양질의 콘텐츠를 손쉽게 사용할 수 있고, 아티스트는 자신의 창작물을 시장에 선보일 수 있는 기회를 확보한다는 점에서 상호 시너지가 기대된다.

플랜티엠 김진해 대표(왼쪽)과 SM유니버스 장재원 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=플랜티엠]

특히 오랜 기간 '주스샵' 브랜드로 매장음악 서비스를 제공해온 플랜티엠은 매장 환경과 고객 특성에 맞춘 콘텐츠 큐레이션을 담당한다. SM유니버스는 현장 수요에 맞춘 음악·영상 콘텐츠를 제작해 플랜티엠에 공급함으로써 시장에 최적화된 창작 생태계를 만들어갈 계획이다.

김진해 플랜티엠 대표는 "이번 협업을 통해 단순히 음악 및 영상 콘텐츠를 매장에 제공하는 것 이상으로 시장의 니즈에 부합하는 양질의 K-콘텐츠를 개발하고 선보일 예정"이라며 "아직 미비한 국내 매장의 콘텐츠 이용에 대한 저작권 인식도 함께 제고될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com