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플랜티넷 "플랜티엠, '모아진' 홍보영상 공모전 개최"

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총 상금 1500만원…최대 700만원 수상 기회

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 플랜티넷의 자회사 플랜티엠이 디지털 매거진 플랫폼 '모아진'의 지식 플랫폼으로서의 가치를 알리는 창의적인 영상 콘텐츠를 발굴하기 위해 '모아진 홍보 영상 크리에이티브 공모전'을 개최한다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 공모전은 디지털 환경에서 '모아진'이 사용자에게 트렌드와 인사이트를 제공하는 '지식 플랫폼'임을 알리기 위해 기획됐다. 특히 매거진의 디지털화부터 콘텐츠 가공, 소비 경험에 이르기까지 전 영역에 적용된 고도화된 AI 기술력을 대중에게 친숙하고 재미있는 바이럴 요소를 통해 전달하는 데 중점을 뒀다.

공모 주제는 '가장 지적인 콘텐츠 플랫폼으로서의 모아진을 위트 있게 소개하며, 내 삶에 모아진이 꼭 필요한 이유'다. 참가자는 해당 주제를 바탕으로 대중의 흥미를 유발할 수 있는 영상을 제작해 응모하면 된다.

[사진=플랜티엠]

시상은 크게 본상 23팀과 특별 시상 6팀으로 나뉘어 총 29개 팀을 선정하며, 전체 상금 규모는 1500만 원 상당이다. 본상의 경우 주제 적합성, 창의성, 대중성 및 화제성, 기술적 완성도 등 총 4가지 항목을 종합 평가한다. 특별 시상은 본상 수상자로 선정된 팀 중에서 콘텐츠의 실질적인 파급력을 격려하기 위해 마련됐으며 오직 영상 조회수만을 기준으로 선정한다. 본상과 특별 시상은 중복 수상이 가능해 완성도와 화제성을 모두 잡은 최우수 참여자는 단일 팀 기준 최대 700만 원의 상금을 받을 수 있다.

참가자를 위한 실무적인 지원과 혜택도 풍성하다. 우수 참여자에게는 향후 모아진 브랜드를 홍보하는 공식 앰배서더 및 서포터즈 활동 우선권이 부여된다. 또한 모아진이 제공하는 '신규 가입 1개월 무료 이용 혜택'을 활용하면 전 세계 매거진을 무제한으로 감상하며 공모전에 필요한 아이디어와 영감을 비용 부담 없이 얻을 수 있다.

특히 모아진은 AI 기반의 개인 맞춤형 큐레이션 기능 '마이피드(My Feed)'를 통해 매거진 읽는 방법의 혁신을 선도하고 있다. 마이피드는 사용자의 이용 패턴을 분석해 최적의 콘텐츠를 추천함은 물론 OCR(광학문자인식) 기반 데이터화, 20개국 실시간 번역, AI 기사 요약, TTS(읽어주기), 생동감 있는 '움직이는 표지' 등 시각과 청각을 아우르는 디지털 최적화 경험을 제공한다.

김진해 플랜티엠 대표이사는 "이번 공모전이 AI 기술로 한 단계 진화하고 있는 모아진의 가치가 크리에이터들의 참신한 시각으로 대중에게 재발견되는 계기가 되길 바란다"며 "단순한 콘텐츠 제공을 넘어 AI 기반의 맞춤형 제안으로 지적 경험을 확장하는 모아진의 비전에 창의적인 아이디어가 더해져 큰 시너지를 내길 기대한다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 기술 고도화를 통해 이용자 중심의 혁신적인 매거진 플랫폼으로 도약하겠다"고 덧붙였다.

한편, 모아진은 한국잡지협회가 공식 인정한 플랫폼으로서 국내 최다 잡지 보유는 물론 해외 2000여 종의 독점 글로벌 매거진을 운영하며 다양한 국내외 콘텐츠를 제공하고 있다. 공모전 접수 및 상세 요강은 모아진 공식 홈페이지와 모바일 앱 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

nylee54@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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