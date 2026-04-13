뉴욕증시 프리뷰, 호르무즈 봉쇄에 다우선물 500P 급락…유가 100달러 '재돌파'

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다우 선물 한때 500포인트 급락…WTI 104달러·브렌트 102달러 돌파

트럼프, 이란 해상 봉쇄 이어 공습 재개 검토…시장 불안 재확산

은행 실적 시즌 개막 속 에너지주 강세, 항공·소비주는 약세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 봉쇄 발표와 국제유가 급등 여파로 일제히 하락했다.

주말 동안 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란 간 고위급 평화 회담도 끝내 합의 없이 종료되면서, 중동 전쟁 장기화 우려가 다시 금융시장을 짓눌렀다.

미 동부시간 오전 8시 50분 기준으로는 다우 E-미니 선물이 512포인트(1.06%) 내렸고, S&P500 E-미니가 39.00포인트(0.57%), 나스닥100 E-미니가 136.00포인트(0.54%) 각각 밀리고 있다.

시장 공포심도 다시 커졌다. '공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 21.01포인트로 상승했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프 "호르무즈 봉쇄 곧 시작"…전쟁 장기화 우려 재점화

트럼프 대통령은 주말 자신의 트루스소셜에 "즉시 효력을 발휘하며, 세계 최강의 미 해군이 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대한 봉쇄 절차를 시작할 것"이라고 밝혔다.

이어 "봉쇄는 곧 시작될 것이다. 다른 국가들도 이번 봉쇄에 참여할 것이다. 이란이 이 불법적인 갈취 행위로 이익을 얻도록 두지 않을 것"이라고 적었다.

앞서 이슬라마바드에서 진행된 미·이란 평화 회담은 합의 없이 종료됐다. JD 밴스 부통령은 이란 측이 핵무기 개발 포기 의사가 없다고 판단해 협상장을 떠난 것으로 전해졌다.

그러나 양측 이견은 핵 문제에만 국한되지 않았다. 이란은 호르무즈 해협 통제권과 전쟁 배상금, 동결 자산 해제를 요구한 것으로 알려졌다.

파키스탄 당국은 수일 내 추가 협상 재개를 시도하겠다고 밝혔다.

여기에 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부가 해상 봉쇄와 함께 이란에 대한 제한적 군사 공습 재개 방안도 검토 중이라고 보도해 시장 불안을 키웠다.

◆ 전면 봉쇄는 피했다…비이란 선박은 통과 허용

다만 미 중부사령부는 봉쇄 범위를 보다 구체화했다. 미 중부사령부는 미국 동부시간 기준 13일 오전 10시부터 이란 항만과 연안 지역으로 들어가거나 나오는 모든 해상 교통에 대한 차단을 시작한다고 밝혔다.

하지만 동시에 "호르무즈 해협을 통과해 비이란 항구로 향하는 선박은 막지 않을 것"이라고 설명했다.

즉 시장이 가장 우려했던 호르무즈 해협 전면 봉쇄가 아니라, 이란 관련 해상 물류만 겨냥한 선별적 봉쇄라는 의미다.

이는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 등 다른 걸프 산유국의 원유 수출은 계속 이어질 수 있음을 뜻하지만, 이란산 원유 공급은 사실상 차단되는 셈이다.

◆ 국제유가 다시 100달러 돌파…인플레 우려 재점화

중동 불안이 재점화하며 원유 시장은 즉각 반응했다.

서부텍사스산원유(WTI)는 7% 급등하며 배럴당 104달러를 돌파했고, 국제유가 기준물인 브렌트유도 7% 올라 102달러를 웃돌았다.

고유가가 장기화될 경우 글로벌 성장 둔화와 물가 재상승 우려가 동시에 커질 수 있다는 분석이 나온다.

텔리머의 지정학 리스크 전략가 하스나인 말리크는 "우리는 다시 모든 시나리오가 가능한 영역으로 돌아왔다"며 "불안정한 휴전 속 추가 협상이 이어질 수도 있지만 전면 교전 재개 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.

벨웨더 웰스의 최고투자책임자 클라크 벨린은 "투자자들은 중동 분쟁의 끝이 보이지 않는다는 점이 분명해지면서 주식의 적정 가치를 다시 평가하기 위해 원점으로 돌아갔다"고 진단했다.

그는 "호르무즈 해협은 유가와 시장 심리에 핵심적이며, 이번 주 긴장이 더 고조될 가능성이 크다"고 덧붙였다.

미국 6대 대형은행의 로고 모음 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 실적 시즌 개막…에너지주 강세, 여행주는 약세

이번 주 월가는 1분기 실적 시즌 본격 개막에도 촉각을 곤두세우고 있다.

대형 은행주가 이번 실적 시즌의 포문을 연다. ▲골드만삭스(GS)가 이날 실적을 발표했고, 이어 씨티그룹(C), 웰스파고(WFC), 제이피모간체이스(JPM), 모간스탠리(MS), 뱅크오브아메리카(BAC)가 잇따라 실적 발표를 앞두고 있다.

▲골드만삭스(GS)는 1분기 주당순이익 17.55달러, 매출 172억3000만달러를 기록해 시장 예상치를 웃돌았다. 그러나 채권·통화·원자재(FICC) 부문 거래 수익이 예상에 크게 못 미치면서 주가는 장전 거래에서 5% 가까이 하락했다.

업종별로는 유가 급등 영향이 뚜렷했다.

항공유 비용 부담 우려로 ▲델타항공(DAL)과 ▲제트블루(JBLU)는 각각 주가가 2% 넘게 빠졌다.

반면 에너지주는 강세를 보였다. ▲셰브런(CVX) ▲엑슨모빌(XOM) ▲코노코필립스(COP)는 각각 2~3% 상승했다.

메모리 반도체 업체 ▲샌디스크(SNDK)는 오는 20일 나스닥100 지수 편입을 앞두고 1.4% 상승했다.

한편 췌장암 치료제 후기 임상시험 성공 소식이 전해진 ▲레볼루션 메디슨스(RVMD)는 장전 거래에서 71% 폭등했다.

한편 미 국채 금리는 유가 상승에 따른 인플레이션 가능성을 반영하며 일제히 오르고 있다. 미 국채 10년물 금리는 0.8bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.325%, 2년물 금리는 0.4bp 상승한 3.805%에 거래되고 있다.

미 달러화도 강세를 보이며 주요 6개 통화 달러의 가치를 나타내는 달러인덱스는 98.907로 100에 다시금 가까워지고 있다.

koinwon@newspim.com