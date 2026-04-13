트럼프 "이란 고속정, 봉쇄 구역 접근 시 즉각 제거"… 호르무즈 역봉쇄 공식 개시

"이란 해군 158척 이미 궤멸… 남은 고속정 접근하면 마약범처럼 잔혹하게 대응"

동부 시간 13일 오전 10시 기점 선박 운항 차단… 이란 원유 수출 '돈줄' 옥죄기

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 미국의 호르무즈 해협 봉쇄가 본격화됨에 따라 이란의 고속 공격정이 봉쇄 구역에 접근할 경우 즉각 제거하겠다고 강력히 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜 미디어 트루스 소셜을 통해 "이란 해군은 이미 바다 밑바닥에 가라앉았으며, 함선 158척이 완전히 궤멸됐다"고 밝혔다. 이어 "우리가 타격하지 않은 것은 그들이 '고속 공격정(fast attack ships)'이라 부르는 소수의 선박뿐인데, 이는 우리가 그것들을 별다른 위협으로 간주하지 않았기 때문"이라고 덧붙였다.

특히 트럼프 대통령은 이란의 남은 해상 전력에 대해 무관용 원칙을 강조했다. 그는 "경고한다. 이 선박들 중 단 한 척이라도 우리의 봉쇄 구역 근처에 접근한다면, 해상 마약 사범들을 처리할 때와 동일한 사살 방식을 사용하여 즉각 제거될 것"이라며 "그 방식은 매우 빠르고 잔혹하다"고 강조했다.

그러면서 자신의 해상 통제 능력을 과시하기 위해 "해로를 통해 미국으로 유입되는 마약의 98.2%가 차단됐다"는 성과를 함께 언급하기도 했다.

미국 정부는 이날 동부 시간 오전 10시를 기점으로 이란 항만을 드나드는 선박의 운항 차단 조치에 전격 돌입했다. 이번 조치는 하루 약 200만 배럴 규모에 달하는 이란산 원유 공급을 사실상 봉쇄해 이란 정권의 자금줄을 완전히 차단하기 위한 목적으로 풀이된다.

이번 해상 봉쇄는 지난 주말 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미·이란 고위급 협상이 결렬된 직후 나온 강력한 군사적 후속 조치다. 당시 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 협상팀은 21시간 동안 이란 측과 대면해 전쟁 종식을 위한 담판을 벌였으나, 핵 문제와 호르무즈 해협 통제권 등 핵심 쟁점에서 끝내 이견을 좁히지 못했다.

협상 타결이 무산되자 트럼프 대통령은 이란이 전략적 레버리지로 활용해 온 호르무즈 해협을 역으로 봉쇄하는 강수를 두며 이란 정권을 경제적·군사적으로 한층 더 강하게 압박하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.13 mj72284@newspim.com

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