정의선 "로보틱스·AI 성장 핵심축…美에 260억 달러 투자"

AI 핵심 요약beta
- 정의선 현대차그룹 회장이 12일 세마포 인터뷰에서 로보틱스와 피지컬 AI를 미래 성장 핵심으로 강조했다.
- 현대차는 2028년까지 미국에 260억달러 투자하고 아틀라스 로봇을 제조 공정에 투입한다.
- 수소는 전기차 보완 기술로 다양한 선택지를 제공하며 글로벌 현지화로 지정학 불확실성 대응한다.
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"로보틱스와 피지컬AI가 현대차그룹 진화 핵심"
"수소는 전기차와 경쟁 관계 아닌 보완적 기술"
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 로보틱스와 피지컬 인공지능(AI)을 그룹 미래 성장의 핵심축으로 강조하며, 오는 2028년까지 미국에 총 260억달러를 투자하겠다는 계획을 밝혔다.
정 회장은 12일(현지 시간) 세계경제정상회의(WES)를 앞두고 미국 온라인 매체 세마포(Semafor)와의 인터뷰를 통해 이같이 말했다. 세마포는 글로벌 기업인들이 모이는 비즈니스 포럼을 매년 개최하고 있는데 정 회장은 포럼 자문위원을 맡고 있다.
정 회장은 "로보틱스와 피지컬 AI는 모빌리티를 넘어 현대차그룹의 진화를 이끄는 핵심 요소"라며 "자동차 제조사를 넘어 새로운 기술 기업으로 도약하는 과정에 있다"고 말했다.
올해 1월 CES에서 '인간 중심 AI 로봇' 전략을 발표한 현대차는 자사 휴머노이드 '아틀라스'를 2028년까지 제조 공정에 투입하는 한편 2030년까지 연간 최대 3만대의 아틀라스를 생산할 계획이다.
앞서 현대차는 올해 사업 핵심 전략 중 하나로 '자동차 회사를 넘어 기술 기업으로의 전환 가속화'를 제시한 바 있다. 현대차는 사업보고서에서 "새로운 리더십 체계를 기반으로 플레오스 기술 플랫폼을 고도화하고 있으며, 특히 자율주행 기술 개발을 가속화해 더 많은 차량에서 혁신적인 주행 경험을 제공할 것"이라며 "엔비디아와의 협업, 포티투닷 및 모셔널에 대한 투자, 웨이모와의 파트너십, 한국 내 AI 데이터 센터 구축 등은 기술 경쟁력 확보를 위한 핵심 활동"이라고 밝혔다.
정 회장은 인터뷰에서 "현대차는 수백만 대 차량에서 축적되는 실제 주행 데이터와 제조 공정 데이터를 동시에 확보하고 있다"며 "이는 빅테크 기업들도 쉽게 확보할 수 없는 경쟁력"이라고 강조했다.
정 회장은 또한 미국 시장과 관련 "미국은 장기적인 회복력과 지속 가능한 성장의 핵심 기반"이라며 "2028년까지 총 260억 달러를 투자해 장기 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다. 그는 "현대차는 40여 년 전 미국 시장에 진출한 후 약 205억 달러를 투자했다"며 "미국 조지아주 메타플랜트(HMGMA)에서 소프트웨어 기반 제조 역량 등 그룹의 전략적 초점을 보여주는 추가 투자를 하고 있다"고 전했다.
앞서 무뇨스 현대차 사장도 "수익성이 가장 높은 시장인 북미에서 공격적인 성장을 추진하겠다"며 "2030년까지 북미 시장에 36종의 신차를 순차적으로 출시하겠다"고 밝힌 바 있다.
정 회장은 미국과 이란 전쟁의 여파로 지정학적 불확실성이 커진 데 대해 글로벌 확장과 현지화를 동시에 추진해 대응하겠다고 밝혔다. 그는 "고객과 규제·공급망이 지역별로 나뉘는 등 글로벌 시장은 점점 분절화하고 있다"고 분석했다. 정 회장은 "미국 시장에서는 HMGMA 가동률을 끌어올리고 하이브리드 생산을 확대하고 있으며 아시아태평양에서는 신규 생산 거점을 마련해 대응하고 있다"고 덧붙였다.
정 회장은 수소 사업에 대해서도 입장을 밝혔다.
정 회장은 "수소는 전기차와 경쟁 관계가 아닌 보완적 기술"이라며 "고객에게 다양한 선택지를 제공하는 것이 에너지 전환 시대의 경쟁력"이라고 강조했다. 현대차그룹은 수소 사업 브랜드 'HTWO'를 중심으로 전 밸류체인 구축을 추진 중이다.
y2kid@newspim.com