산업 자동차

'사선에서 소방관 지킨다'...정의선 회장 "무인소방로봇 100대 투입하겠다"

현대차그룹, 소방청에 '무인소방로봇' 4대 기증
정의선 "향후 성능 개량해 100대 전국에 투입시킬 것"
6월 개원 국립소방병원에 차량·재활장비 등 지원 예정

[남양주=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차그룹이 화재 현장에서 생사의 기로에 선 국민과 소방관의 안전을 지키기 위해 전국 소방서에 '무인소방로봇' 공급을 확대한다. 현대차그룹은 원격 화재 진압장비 '무인소방로봇' 4대를 소방청에 공식 기증한 데 이어 향후 100대를 전국 소방서 현장에 투입한다는 계획이다.

현대차그룹은 지난 24일 경기도 남양주에 위치한 수도권119특수구조대에서 정의선 현대차그룹 회장, 성 김 현대차 사장, 이용배 현대로템 사장, 김승룡 소방청장 직무대행, 이진호 소방청 기획조정관 등 주요 관계자가 참석한 가운데 무인소방로봇 기증 행사를 진행했다. 이날 행사에서 현대차그룹은 소방청과 함께 개발한 '무인소방로봇' 4대를 소방청에 공식 기증했다.

무인소방로봇은 원격 주행이 가능한 현대로템의 전동화 다목적 무인차량 'HR-셰르파'에 다양한 화재 진압 장비를 탑재해 제작됐다. 앞으로 지하 터널이나 고위험 시설처럼 소방관 진입이 어려운 현장에 본격 투입될 예정이다.

정의선 회장은 이날 무인소방로봇 기증식에서 "생명을 구하기 위해 망설임 없이 사투의 현장으로 뛰어드는 소방관분들의 모습은 우리 사회가 지켜야 할 가치가 무엇인지를 일깨워 준다"며 "소방관 여러분들이 지켜온 '안전'의 가치를 함께 실현하고자 소방청과 무인소방로봇을 개발해 왔다"고 밝혔다.

[남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 정의선 현대차그룹 회장이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com

이어 "오늘 기증하는 무인소방로봇은 현대차그룹의 핵심 기술을 집약한 장비로, '사람을 살리는 기술'이라는 우리 공동의 목표를 구현한 새로운 모빌리티"라며 "위험한 현장에 한 발 먼저 투입되어 여러분의 안전을 지키는 든든한 팀원이 되기를 바란다"고 말했다.

정 회장은 그러면서 "소방관분들을 위해서 자동차 회사로서 우리가 제조업 기계를 만드는 회사로서 할 수 있는 건 다 해야 되겠다고 생각했다"면서 "4대로 시작해서 성능 개량해 100대 정도 전국에 투입시켜서 소방관분들이 좀 안심하고 일하실 수 있도록 하는 게 저희 목표"라고 강조했다.

현대차그룹과 소방청은 무인소방로봇이 고위험 화재 현장에 투입돼 소방관의 위험 노출을 최소화하고 보다 안전한 화재 진압과 인명 구조 시스템을 만드는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

소방청 통계연보에 따르면 지난 10년간 화재로 인해 부상을 입거나 순직한 소방공무원은 총 1802명이며, 이 외에도 수많은 소방관들이 화재 현장에서 위험에 노출되고 있다.

현대차그룹은 이러한 상황을 고려해 재난 환경에서 소방관의 부상 위험을 낮추는 것을 목표로 소방관들의 현장 의견을 적극 반영하고 그룹사의 기술력을 집약해 무인소방로봇을 개발했다.

이날 기증된 무인소방로봇 총 4대 중 2대는 소방청의 요청에 따라 수도권 및 영남 119특수구조대에 각 1대씩 미리 배치돼 화재 현장에 실전 투입되고 있으며, 나머지 2대는 다음 달 초 경기 남부 및 충남 소방본부에 각 1대씩 추가 배치될 예정이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "오늘 이 자리는 재난 대응의 역사를 새롭게 쓰는 패러다임 대전환의 첫 걸음"이라며 "앞으로도 세계 일류 모빌리티 기업인 현대차그룹 등 민간과의 혁신적 연대를 통해 첨단 과학 기술을 현장에 적극 도입해 나가겠다"고 말했다.

[남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 정의선 현대차그룹 회장과 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com

아울러 현대차그룹은 오는 6월 정식 개원 예정인 국내 최초 소방관 전문 의료기관, 국립소방병원(충북 음성군 소재)에 소방관의 치료 및 재활을 위한 차량, 재활장비 등을 기증하기로 하는 등 앞으로도 소방 지원 활동을 적극 이어갈 계획이다.

앞서 현대차그룹은 지난 2023년 각종 재난 현장에서 국민의 생명을 지키는 소방관의 휴식과 회복을 지원하기 위해 '소방관 회복지원차' 총 10대를 전국 소방본부에 기증한 바 있다. 회복지원차는 현대차그룹의 유니버스 모바일 오피스를 개조한 프리미엄 특장버스로, 휴식 시설 및 편의 사양 등 차량 제작 과정 전반에서 소방관들의 현장 의견이 적극 반영됐다.

지난 2024년에는 보다 실효성 있는 소방 안전 대책을 마련하기 위해 배터리 팩에 구멍을 뚫어 물을 분사하는 관통형 전기차 화재 진압 장비 'EV 드릴 랜스(EV-Drill Lance)'를 개발하고 총 250대를 소방청에 기증했다.

정의선 회장은 "올해 6월 개원하는 국립소방병원에는 차량과 재활장비를 지원해 소방관분들의 빠른 회복에도 힘을 보탤 것"이라며 "현대차그룹은 앞으로도 소방관 여러분들이 더욱 안전한 환경에서 임무를 수행하실 수 있도록 필요한 기술과 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

y2kid@newspim.com

