민주, 친명 모임 '공취모' 당 공식기구로 통합…'계파 진화' 목적엔 선 그어

"계파 갈등 진화 아냐…정청래 발표에 따른 실천"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 '이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임'(공취모)을 당내 공식 조직으로 흡수·통합하기로 25일 결정했다.

정청래 민주당 대표는 이날 오전 국회에서 최고위원회의를 열고 "많은 의원들이 공취모 이름으로 당 기구를 만들어 달라고 했다"며 "비공개 회의에서 윤석열 정권 하 조작 기소 및 진상규명, 공소 취소를 통해 국정조사를 추진하는 특별위원회를 만들어 의결했다"고 말했다.

특위 위원장에는 한병도 원내대표를 임명했다. 정 대표는 "이 특위가 너무나 중요하기 때문에 한병도 민주당 원내대표를 특별히 위원장으로 방금 임명했다"며 "당은 당대로 정부는 정부대로 청와대는 청와대대로 각자 맡은 바 최선을 다하고 있다"고 강조했다.

그러면서 정 대표는 "검찰개혁 완수와 더불어 위례신도시 사건, 대장동 사건, 서해공무원 피격 사건 등 윤석열 검찰독재 정권의 치하에서 벌어졌던 조작 기소에 대해 국정조사든 특검이든 모든 조치를 다할 것임을 분명하게 말씀드린다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.02.25 pangbin@newspim.com

박수현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "기존 정치검찰 조작기소대응특별위원회는 활동을 종료하고 새로 설치된 특위가 그 성과를 이어받아 확대 개편될 것"이라고 살명했다.

앞서 공취모는 지난 23일 민주당 현역 의원 105명의 참여로 공식 출범했다. 다수가 친이재명(친명)계로 분류되는 의원들이라는 점에서 해당 모임을 두고 당내 계파 갈등을 유발한다는 비판이 제기됐다.

이에 대해 박 수석대변인은 "이 특위는 일부 보도처럼 당 내부 계파를 진화하려는 것이 아니다"라며 "정 대표는 이미 2026년 2월 6일 최고위원회의에서 의지를 밝힌 바 있고 이 특위는 당대표 발표에 따른 실천의 일환임을 밝힌다"고 했다.

