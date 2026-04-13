뉴욕증시 개장 전 특징주...레볼루션 메디슨스·팔란티어·에너지주↑VS 골드만삭스·항공주·베스트바이↓

AI 핵심 요약beta
- 13일 뉴욕 증시 선물 시장에서 호르무즈 봉쇄로 유가 급등했다.
- 에너지·제약주 강세를 보인 반면 은행·항공주는 약세를 나타냈다.
- 레볼루션 메디슨스 37% 급등하고 골드만삭스 2% 하락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 13일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제유가 급등과 업종별 투자의견 변화, 임상시험 결과 발표에 따라 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.
에너지주와 일부 제약·주택건설주는 강세를 보인 반면, 은행주와 항공·크루즈 관련주는 약세를 나타냈다.
▷ 상승 종목
◆ 레볼루션 메디슨스(RVMD)
췌장암 치료제 임상시험 성공 소식에 레볼루션 메디슨스(RVMD)는 장전 거래에서 37% 넘게 급등했다.
회사는 경구용 치료제 다락손라십(daraxonrasib)이 3상 임상시험에서 성공했다고 밝혔다. 해당 약물을 복용한 환자의 생존 기간은 13.2개월로, 화학요법 환자의 6.7개월을 크게 웃돌았다.
◆ 윌리엄스소노마(WSM)
주방용품 및 가정용품 소매업체 윌리엄스소노마(WSM)는 골드만삭스의 투자의견 상향 조정(매수)에 힘입어 2% 이상 상승했다.
골드만삭스는 "현재 주가 수준이 매력적이며 소매 업계에서 가장 강력한 브랜드 포트폴리오 중 하나를 보유하고 있다"고 평가했다.
◆ 톨 브라더스(TOL) · 풀트그룹(PHM)
주택건설업체 톨 브라더스(TOL)와 풀트그룹(PHM)은 에버코어 ISI의 투자의견 상향(아웃퍼폼) 이후 각각 1% 이상 상승했다.
에버코어는 양사 모두 거시경제 역풍을 경쟁사보다 잘 견뎌낼 수 있으며 악재가 이미 주가에 반영됐다고 분석했다.
◆ 팔란티어(PLTR)
팔란티어(PLTR)는 지난주 13.4% 급락 이후 저가 매수세가 유입되며 2% 이상 반등했다.
지난주 주가 급락은 인공지능(AI)이 소프트웨어 기업들의 기존 사업모델을 흔들 수 있다는 우려가 반영된 결과였다.
◆ 에너지주
미 해군의 호르무즈 해협 봉쇄 발표 이후 국제유가가 다시 배럴당 103달러를 웃돌면서 에너지 관련 종목이 일제히 상승했다.
타르가 리소시스(TRGP)는 1% 상승했고, APA 코퍼레이션(APA)은 3.5% 가까이 올랐다. 필립스66(PSX)은 3% 가까이 상승했으며, 셰브런(CVX)과 엑슨모빌(XOM)도 각각 2%대 강세를 나타냈다.
◆ 레겟 앤 플랫(LEG)
가구 및 침구 부품 제조업체 레겟 앤 플랫(LEG)은 솜니그룹 인터내셔널(SGI)에 인수된다는 소식에 9% 급등했다.
양사는 25억달러 규모의 전량 주식 교환 방식 인수 계약을 체결했으며, 거래는 2026년 말 마무리될 예정이다.
▷ 하락 종목
◆ 골드만삭스(GS)
골드만삭스(GS)는 1분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았음에도 장전 거래에서 2% 넘게 하락했다.
주당순이익(EPS)은 17.55달러, 매출은 172억3000만달러로 시장 예상치인 16.49달러, 169억7000만달러를 상회했다.
다만 채권·통화·원자재(FICC) 부문 거래 수익이 40억1000만달러로 시장 예상치 49억2000만달러를 크게 밑돌면서 투자심리가 위축됐다.
◆ 베스트바이(BBY)
전자제품 유통업체 베스트바이(BBY)는 골드만삭스의 투자의견 하향(매수→매도) 이후 4% 하락했다.
골드만은 1분기 PC 수요 선반영 효과는 있겠지만 이후 메모리 가격 상승이 노트북과 컴퓨터 판매에 부담이 될 수 있다고 분석했다.
◆ 패스테널(FAST)
산업·건설 자재 유통업체 패스테널(FAST)은 1분기 실적이 시장 기대에 부합했음에도 4% 넘게 하락했다.
회사는 주당순이익 30센트, 매출 22억달러를 기록해 시장 예상치와 일치했다.
◆ 크루즈주
유가 급등에 따른 연료비 부담과 수요 둔화 우려로 크루즈 관련주는 일제히 약세를 보였다.
카니발(CCL)은 4% 하락했고, 노르웨이지안 크루즈 라인(NCLH)은 3% 내렸다. 로열 캐리비안(RCL)도 2% 이상 하락했다.
◆ 항공주
항공유 가격 상승과 여행 수요 둔화 우려로 항공주도 하락했다.
유나이티드항공(UAL)은 2.5% 이상 내렸고, 사우스웨스트항공(LUV)과 델타항공(DAL)도 각각 2% 하락했다.
koinwon@newspim.com