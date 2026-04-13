우원식 의장, 투스크 폴란드 총리와 회담...방산·에너지·인프라 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 우원식 국회의장이 13일 투스크 폴란드 총리를 만나 양국 포괄적 전략적 동반자 관계 격상을 축하했다.
- 방산 에너지 인프라 실질 협력 강화와 의회 교류 활성화를 논의했다.
- 투스크 총리는 민주주의 가치 공유와 정치 협력을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 우원식 국회의장은 13일 오후 국회접견실에서 도날드 투스크 폴란드 총리를 만나 양국 간 '포괄적 전략적 동반자 관계' 격상을 축하하고 방산, 에너지, 인프라 등 실질 협력 강화 방안을 논의했다.
우 의장은 "1980년대 폴란드 자유노조 운동은 민주주의를 열망하며 거리에 섰던 많은 한국인에게 큰 영감을 주었다"며 "민주주의와 인권의 가치를 공유하는 투스크 총리와의 만남이 양국 관계를 더욱 미래지향적이고 포괄적인 관계로 발전시키는 소중한 계기가 되길 기대한다"고 환영했다.
이어 우 의장은 "지난해 폴란드 하원 국방위원장 방한 등 양국 의회 교류가 꾸준히 이어지고 있는 점을 높이 평가한다"며 "양국 관계가 '포괄적 전략적 동반자 관계'로 격상된 만큼, 향후 의회 간 협력 관계를 더욱 활성화하여 정부 간 협력을 입법적으로 뒷받침하고 양국 관계의 기반을 더욱 공고히 해나가고자 한다"고 밝혔다.
특히 우 의장은 "방산 분야에서 2022년 체결된 총괄계약의 후속 조치가 신속히 이행될 수 있도록 총리의 각별한 지원을 당부한다"며 "국회에서도 수출입은행법 개정 등을 통해 자금 조달의 어려움 없이 협력이 진행되도록 선제적 조치를 완료했으며, 앞으로도 입법 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.
이어 우 의장은 "EU 배터리법 후속 입법 과정에서 우리 기업들의 불확실성이 해소되도록 폴란드 측에서 적극적으로 의견을 개진해주길 바란다"며 "폴란드의 에너지집약산업 지원 법률에 배터리 산업이 포함되어 우리 기업들이 안정적으로 활동할 수 있도록 관심을 가져달라"고 당부했다.
아울러 우 의장은 "폴란드 신공항 고속철도 설계와 바르샤바 트램 수주 등 주요 인프라 사업에 우리 기업이 참여 중인 만큼, 인프라 분야에서도 양국 협력이 확대되길 바란다"며 "의회 차원에서도 친선협회 등을 통해 양국의 포괄적 전략적 동반자 관계를 적극적으로 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.
이에 투스크 총리는 "총리이기 이전에 의원으로서, 바웬사 대통령과 함께했던 시절을 회상할 수 있는 자리를 마련해 주어 감사하다"며 "한국은 강한 민주주의를 자랑할 수 있는 국가이며, 이러한 가치는 양국 관계를 결속하는 큰 힘이 된다"고 화답했다.
또한 투스크 총리는 "양국이 산업 교류를 넘어 정치적 분야에서도 협력 가능성이 충분한 만큼, 국제 사회에서 평화 건설과 인권 침해 문제 해결을 위해 함께 힘쓰자"고 덧붙였다.
이날 면담에는 폴란드 측에서 도날드 투스크 총리를 비롯해 스테판 크라예프스키 농업농촌개발부 장관, 얀 그라비에츠 총리실장, 바르토시 비시니에프스키 주한폴란드대사 등이 참석했다.
국회 측에서 한-폴 의원친선협회 회장인 김태년 의원, 부회장인 김석기·문진석 의원, 이사인 유용원 의원과 김민기 국회사무총장, 조오섭 의장비서실장, 박태서 공보수석비서관, 고경석 외교특임대사, 구현우 국제국장 등이 참석했다.
kimsh@newspim.com