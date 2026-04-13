李대통령, 오늘 폴란드 총리와 정상회담…전략적 파트너십·방산 협력 강화 기대감

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

투스크 총리, 12~13일 이틀간 공식 방한

27년 만의 폴란드 총리 방한

EU·NATO 핵심국 폴란드와 중동 전쟁 대응 논의

방위·첨단 산업 분야 협력 강화 방안도 논의 전망

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 13일 도널드 투스크 폴란드 총리와 정상회담을 한다. 12~13일 일정으로 한국을 찾은 투스크 총리는 취임한 이후 처음으로 비유럽 국가를 방문했다. 또 폴란드 총리로서는 27년 만의 한국 방문이다.

투스크 총리의 이번 방한은 이 대통령의 초청으로 성사됐다. 두 정상은 지난해 9월 11일 전화 통화로 한 차례 소통을 한 바 있고, 이번 정상회담으로 처음 대면한다.

양국은 이날 한-폴란드 정상회담을 계기로 전략적 파트너십과 방산 협력 강화를 논의할 것으로 전망된다.

이 대통령은 먼저 이날 오전 청와대에서 투스크 총리와 공식 환영식을 시작으로 정상회담과 공동 언론 발표, 공식 오찬의 일정을 함께한다.

이재명 대통령이 지난 11일 저녁 도날드 투스크 폴란드 총리와 취임 후 첫 통화를 하고 있다. [사진=대통령실]

회담에서는 최근의 중동 전쟁 관련 이야기가 오갈 전망이다. 폴란드가 유럽 연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO·나토)의 핵심 회원국인 만큼, 중동 전쟁 상황을 비롯해 여러 글로벌 이슈 대응 방안을 논의할 것으로 보인다.

방위 산업 분야에서 양국 간 '전략적 파트너십'도 한층 강화될 수 있다. 폴란드는 2022년 대규모로 K2 전차 수출 계약을 체결하고, 최근에도 국산 다연장 로켓 '천무'의 수출 계약을 맺었다. 한국과 방산 분야에서 여러 협력을 한 만큼 기존의 협력을 확대하는 방향의 논의도 이뤄질 수 있다.

첨단 산업 분야에 대한 협력 강화 논의도 있을 것으로 보인다. 폴란드에는 전기차 배터리와 부품·소재 등을 생산하는 한국 기업 400여 개가 진출해 있다. 양국 국민 간 상호 방문은 연간 10만 명에 달하기에 인적 교류 확대 논의도 예상할 수 있다.

강유정 청와대 수석대변인은 지난 10일 "폴란드 총리의 이번 방한은 1989년 수교 이래 꾸준히 성장해 온 양국 관계를 더욱 미래지향적이고 전략적으로 발전시켜 나가기 위한 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com