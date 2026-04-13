靑, 공식방한 폴란드 총리에 스마트워치 선물…오찬엔 방산 협력 기업인들 초청

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 13일 투스크 폴란드 총리에게 스마트워치 선물했다.
- 투스크 취향 고려해 부부학 액자, 방짜유기 세트, 반려견 망토도 줬다.
- 오찬은 폴란드식과 한식 퓨전 메뉴로 구성하고 기업인 초청했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 13일 공식 방한한 도날드 투스크 폴란드 총리를 위해 스마트워치를 선물로 준비했다고 밝혔다. 축구와 러닝을 취미로 하는 투스크 총리의 취향을 고려한 선택이다.
청와대는 또 이날 공식 오찬 메뉴를 폴란드식과 한식을 조화롭게 배치한 메뉴로 구성하고, 폴란드와 방위산업을 비롯한 경제협력을 추진 중인 기업인들을 초청해 경제 협력 증진의 기회로 삼았다.
청와대 측은 선물과 관련해 "한국 문화를 보여주면서 동시에 투스크 총리의 가족 중심적 성향을 고려해 선물을 선정했다"며 "축구, 러닝 같은 스포츠가 취미인 투스크 총리에게는 스마트워치를 선물하고, 총리 내외의 백년해로를 기원하는 부부학 액자, 방짜유기 커트러리 세트, 애견가임을 고려한 반려견용 한복 망토를 마련했다"고 설명했다.
부부학 액자는 장수와 고귀함의 상징인 학을 그림에 담아 부부의 화합과 장수, 백년해로의 의미를 표현했다.
커트러리 세트로 준비한 방짜유기는 예로부터 '생명의 그릇'이라 불렸으며, '달' 문양은 보름달처럼 꽉 찬 풍요로움과 밝은 기운을 뜻한다.
애견가인 투스크 총리를 위해 준비한 반려견 망토는 전통적인 한복 형태가 아닌 반려견에게 쉽게 입힐 수 있는 망토 형태로 제작했다.
청와대 측은 오찬과 관련해 "한-폴란드 정상회담과 오찬을 계기로 양국 정상 간 밀도 높은 대화 기회를 마련하는 데 초점을 뒀다"며 "한국과 폴란드 두 나라의 유사한 음식들을 조화롭게 선보일 수 있는 퓨전 한식 메뉴로 양국 화합을 보여주고자 했다"고 밝혔다.
메뉴는 투스크 총리가 좋아하는 것으로 알려진 미제리아(폴란드 오이샐러드)를 곁들인 고기말이, 된장 사워크림을 곁들인 피에로기(폴란드 만두), 비고스(폴란드 김치찜)를 곁들인 한우 등심, 샤를로트카(폴란드 애플파이)와 미숫가루 아이스크림으로 구성됐다.
투스크 총리 내외가 묵는 숙소에는 백자합에 담아낸 꽃송편 세트와 한국산 과일바구니를 환영 선물로 비치했다.
the13ook@newspim.com