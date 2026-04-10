李대통령, 13일 폴란드 총리와 정상회담…중동전쟁·방산·전략 파트너십 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 투스크 폴란드 총리 초청으로 공식 방한을 맞는다.
- 13일 두 정상은 중동 전쟁 등 글로벌 현안 논의와 파트너십 강화를 협의한다.
- 이번 방문은 폴란드 총리 27년 만 양자 방문이자 취임 후 첫 비유럽 국가 방한이다.
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정상회담·공동언론발표·공식오찬
첨단기술 미래 산업 전략적 거점
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 오는 13일 도널드 투스크 폴란드 총리와 정상회담을 한다. 두 정상은 최근 중동 전쟁을 비롯한 주요 글로벌 현안에 대해 논의하고 전략적 파트너십 강화 방안을 협의한다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오전 "투스크 총리가 이 대통령 초청으로 오는 12~13일 공식방한 한다"며 "이번 방한은 폴란드 총리의 27년 만의 양자 방문이고 투스크 총리 취임 이후 첫 비유럽 국가 양자 방문"이라고 밝혔다.
두 정상은 13일 정상회담과 공동 언론발표, 공식 오찬 일정을 소화한다. 폴란드는 유럽 연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO·나토)의 핵심 회원국이다.
강 수석대변인은 "폴란드는 세계 20위권의 경제 대국으로 중부 유럽의 경제 강국이자 유럽 시장 진출의 핵심 거점국"이라고 설명했다.
강 수석대변인은 "서유럽과 동유럽을 잇는 전략적 위치와 우수한 투자 환경을 바탕으로 유럽 내 주요 생산 허브로 부상했다"며 "첨단 기술 분야 등 미래 산업의 전략적 거점으로 주목받고 있다"고 말했다.
특히 강 수석대변인은 "폴란드는 지정학적 불확실성이 커지는 상황 속에서 한국과 호혜적인 방산 협력을 강화해 왔다"며 "지난 2022년에는 양국 간 대규모 방산 총괄 계약을 체결했다"고 말했다.
강 수석대변인은 "폴란드에는 전기차 배터리와 부품·소재를 생산하는 한국 기업 400여 개가 진출해 있다"며 "양국 국민 간 상호 방문은 연간 10만 명에 달한다"고 설명했다.
강 수석대변인은 "투스크 총리의 이번 방한은 1989년 수교 이래 꾸준히 성장해 온 양국 관계를 더욱 미래 지향적이고 전략적으로 발전시켜 나가기 위한 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다"고 말했다.
pcjay@newspim.com