안동 '글로벌 바이오·백신 허브' 본 궤도

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KDI 예타 통과....3465억 규모 안동바이오생명 국가산단 확정

풍산읍 일원 100만㎡....'연구-생산-물류' 전주기 생태계 구축

생산유발 8조6000억·고용 2만9000 명 기대… '백년 먹거리' 확보

2027년 국토교통부 산업단지계획 승인 거쳐 2033년 준공 추진

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 3465억 원 규모의 '안동바이오생명 국가산업단지 조성사업'이 본 궤도에 올랐다.

안동시는 '안동 바이오생명 국가산업단지 조성사업(안동 바이오산단)'이 한국개발연구원(KDI) 예비 타당성조사를 통과해 본격적인 추진 기반을 마련하게 됐다고 13일 밝혔다. 이번 예타 통과는 안동이 전통과 관광 중심 도시를 넘어 첨단 바이오 산업 도시로 도약할 것으로 기대된다.

안동시에 따르면 안동 바이오 산단은 이번 조사에서 경제성(B/C) 1.57과 종합 평가(AHP) 0.551이라는 우수한 평가를 받아, 사업의 당위성과 실현 가능성을 국가 차원에서 인정받았다.

안동 바이오생명 국가산업단지 조감도[사진=안동시] 2026.04.13 nulcheon@newspim.com

◆풍산읍 노리 일원 100만㎡… 연구·생산·물류 집적한 바이오 거점 조성

안동 바이오산단은 풍산읍 노리 일원 100만㎡(약 30만 평) 부지에 산업시설용지, 지원시설용지, 공공시설용지 등을 조성해 관련 기업을 집적화하는 대규모 국책 사업이다. 축구장 약 140개 규모에 해당한다. 단일 산업단지 안에서 연구개발과 생산, 물류, 지원 기능을 유기적으로 연결할 수 있는 공간 구조를 갖춘다는 점에서 향후 지역 산업 지형을 바꿀 핵심 거점으로 평가된다.

사업 기간은 2027년부터 2033년까지며 총사업비는 3465억 원 규모이다. 한국토지주택공사(LH)와 경북개발공사가 공동 시행한다.

주요 유치 업종은 안동시의 핵심 육성 산업인 바이오 분야다.

조성 면적의 약 44%인 9만 평 규모에 '의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)' 중심의 기업 유치를 추진한다. 또 고속도로 나들목과 인접한 입지적 강점을 살려 약 2만 평 규모의 물류시설용지를 배치하고, 바이오의약품의 저장·운송·유통을 아우르는 콜드체인 물류 체계를 구축할 계획이다.

안동시는 또 근로자 지원 시설과 문화 시설도 함께 배치해, 생산 거점을 넘어 산업과 정주·문화·복지가 조화를 이루는 미래형 산업단지를 조성해, 우수 인재를 유치하고 인재들이 장기적으로 정착할 수 있는 환경을 조성한다는 구상이다.

안동 바이오생명 국가산업단지가 조성되는 경북 안동시 풍산읍 노리 일원.[사진=안동시] 2026.04.13 nulcheon@newspim.com

◆'백신 주권' 지키는 전초기지… 연구부터 생산까지 '원 스톱'

바이오의약품은 고부가가치 산업이자 미래 성장 산업으로 국가 경쟁력과 직결되는 분야로 평가받고 있으며, 팬데믹 이후 백신·치료제의 안정적 공급망 확보 필요성이 더욱 커지고 있다.

국내외 바이오의약품 시장이 빠르게 확대되는 가운데 산업통상부는 2024년 수도권을 포함한 전국 5개 지역을 바이오 국가첨단전략산업 특화단지로 선정했다. 이에 따라 안동 바이오생명 국가산업단지는 국가 백신 거점이자 백신 허브로 도약할 핵심 기반으로 주목받고 있다.

글로벌 시장 진출 확대를 모색하는 바이오제약 기업들은 안동 국가산단 입주를 통해 정부의 다양한 정책 지원을 받을 수 있게 될 것으로 기대된다.

안동시는 앞으로 정부의 정책적 지원을 바탕으로 우수 인력 수급 기반을 강화하고 교통 접근성을 보완해, 안동 바이오생명 국가산업단지를 글로벌 백신 허브로 성장시켜 나간다는 구상이다.

'안동바이오생명 국가산업단지 조성사업'이 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사를 통과해 3465억 규모 국가산업단지 조성 본궤도에 올랐다.[사진=안동시] 2026.04.13 nulcheon@newspim.com

◆ 생산유발 8조 6000억 원·고용유발 2만 9000명 기대… 지방소멸 대응 새 동력

안동시는 바이오 국가산단 조성에 따른 경제적 파급 효과로 직접 투자 약 4조 4000억 원, 생산 유발 효과 약 8조 6000억 원, 고용 유발 효과는 약 2만 9000여 명에 이를 것으로 기대하고 있다.

안동시는 이를 통해 지역의 산업 구조를 첨단 바이오 산업 중심으로 고도화하고 인구 감소와 고령화에 대응할 수 있는 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 양질의 일자리 창출은 청년층의 지역 정착 기반을 넓히고, 관련 서비스업과 주거, 교육, 문화 분야까지 연쇄적인 지역 경제 활성화 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다.

이번 예타 통과로 안동 바이오생명 국가산업단지 조성을 위한 후속 절차 추진에 속도가 붙을 전망이다.

안동시는 2026년까지 행정안전부 중앙 투자 심사, 2027년 국토교통부 산업단지 계획 승인을 거쳐 2028년 착공, 2033년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

또 기업의 조기 입주 지원을 위해 2029년부터 산업용지를 준공 전 선 공급하는 방안도 검토하고 있다. 이를 통해 산업단지 준공 시점에 맞춰 기업의 제품 생산이 가능하도록 할 방침이다.

안동시 관계자는 "이번 예타 통과는 지방 소멸 위기 속에서 안동의 미래 100년을 책임질 핵심 성장 기반을 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "연구에서 생산, 물류까지 아우르는 세계적 수준의 바이오 생태계 구축을 통해 안동을 지방 소멸의 위기를 넘어 대한민국 신산업의 중심지로 당당히 육성하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com