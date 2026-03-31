네오리진, 크로스보더 핀테크 기업 아이씨비와 파트너십 체결

가상자산 결제 생태계 확대…전자결제 인프라와 글로벌 네트워크 결합

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 IP 중심 디지털 엔터테인먼트 전문기업 네오리진은 크로스보더 핀테크 기업 아이씨비(ICB)와 국내 가상자산 결제 생태계 활성화를 위한 파트너십 계약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번에 네오리진과 파트너십을 맺은 아이씨비는 전자지급결제대행(PG), 선불카드, 소액해외송금, 에스크로, 외국환취급기관, 환전업 등 크로스보더 전자금융 서비스에 필요한 전자금융 라이선스를 모두 보유한 기업이다. 아이씨비는 지난 2013년부터 방한 외국인을 대상으로 국내 QR 간편결제 서비스를 시작하며 관련 시장에서 입지를 다져왔다.

회사에 따르면 현재 아이씨비는 17개국 35개 전자지갑 서비스를 3만여 곳의 전국 주요 상권 직가맹점과 200만개의 제로페이 가맹점에 제공 중이다. 또한 지속적으로 해외 전자지갑 서비스를 확대하고 있으며, 연내 추가로 대만·일본·홍콩 결제 수단까지 확대한다는 계획이다.

네오리진 로고. [사진=네오리진]

특히 아이씨비는 외국인 관광객 특화 가맹점을 다수 확보하고 있어 다양한 연계 프로모션 진행이 가능한 점도 강점으로 꼽힌다. 이에 사업 역량과 성장성을 인정받아 작년 12월 신규 투자 펀딩에도 성공했다.

최근 K-팝을 비롯한 한류가 글로벌 주요 트렌드로 자리잡으면서 내한 관광객이 늘고 있고, QR코드 기반 간편결제를 선호하는 외국인 수요도 확대되고 있어 관련 결제 인프라를 선제적으로 확보한 아이씨비의 성장 가능성과 수혜가 커지고 있다는 평가다.

양사는 이번 파트너십을 계기로 국내 가상자산 결제 생태계 확대에 본격 나설 방침이다. 아이씨비의 전자결제 인프라에 네오리진의 글로벌 네트워크를 접목해, 가상자산 결제 문화 확산을 유도하고 새로운 사업적 시너지를 창출한다는 계획이다. 현재 네오리진은 이를 위해 다양한 글로벌 가상자산 기업들과 접촉해 협력을 논의 중이다.

특히 이번 구조의 핵심은 적법성이다. 방한 외국인이 해외 가상자산으로 결제하더라도 가상자산이 국내로 이전되지 않으며, 해외 PG사를 통해 달러로 정산한 후 가맹점에 원화로 지급하는 방식을 채택해 국내 가상자산 규제와의 충돌을 피하면서도 외국인 관광객의 결제 편의를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

앞서 네오리진은 가상자산 및 디지털 자산을 포함한 국내외 자산 투자사업을 정관상 신규 사업 목적에 추가하는 안건을 상정한 바 있다. 또한 글로벌 가상자산 기업집단 엠버그룹의 공동 설립자이자 나스닥 상장사를 이끌었던 업계 핵심 인사를 신규 이사로 선임하겠다고 밝히는 등 사업 기반을 확대하고 있다.

네오리진 관계자는 "이번 협력은 국내 결제 인프라와 글로벌 가상자산 네트워크를 연결해 실물경제와 디지털 자산을 잇는 기반을 구축하는 출발점"이라며 "아이씨비와의 전략적 파트너십을 통해 외국인 관광객 대상 결제를 포함한 다양한 영역에서 가상자산 결제 활용도를 높이고, 국내 결제 생태계 활성화와 신규 사업 기회 발굴에 속도를 내겠다"고 말했다.

한편, 네오리진은 '인공지능(AI)-콘텐츠-플랫폼-디지털 자산'을 연결하는 사업 구조를 구축해 글로벌 콘텐츠 IP 중심의 디지털 엔터테인먼트 기업으로의 도약을 목표하고 있다.

nylee54@newspim.com