[속보] 美 부통령 "이란과 합의 도달 못해...미국 복귀"

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = JD밴스 미 부통령이 12일(현지 시간) 이란과 장시간 마라톤 회담 직후 기자들과 만나 "이란과 합의에 도달하지 못했다"고 밝혔다.
밴스 부통령은 이날 파키스탄 이슬라마바드 세레나 호텔에서 기자회견을 갖고 "이란과 21시간 동안 협상하며 이란에 미국의 '레드라인'을 매우 명확하게 밝혔으나 이란이 미국의 요구를 받아들이지 않았다"며 이같이 말했다.
krawjp@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = JD밴스 미 부통령이 12일(현지 시간) 이란과 장시간 마라톤 회담 직후 기자들과 만나 "이란과 합의에 도달하지 못했다"고 밝혔다.
밴스 부통령은 이날 파키스탄 이슬라마바드 세레나 호텔에서 기자회견을 갖고 "이란과 21시간 동안 협상하며 이란에 미국의 '레드라인'을 매우 명확하게 밝혔으나 이란이 미국의 요구를 받아들이지 않았다"며 이같이 말했다.
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