트럼프 "호르무즈 해협 정리 작업 시작… 한·중·일 용기나 의지 없어"

"세계 각국에 대한 호의로 기뢰 제거… 정작 수혜국들은 직접 나설 의지 부족"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 호르무즈 해협의 정리 작업을 시작했다며 한국과 중국, 일본 등이 이 같은 일을 할 용기나 의지가 없다고 강하게 비난했다.

트럼프 대통령은 11일(현지 시간) 자신의 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 "우리는 이제 중국, 일본, 한국, 프랑스, 독일 등 전 세계 국가들에 대한 호의로 호르무즈 해협을 정리하는 작업을 시작하고 있다"며 "믿기지 않게도 이들 국가는 직접 이 일을 할 용기나 의지가 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "매우 흥미롭게도 많은 나라의 빈 유조선들이 석유를 가득 싣기 위해 미국으로 향하고 있다"며 이란 전쟁발 에너지 위기 속에서 미국의 에너지 패권을 과시했다.

이날 트럼프 대통령의 발언은 미국과 이란이 파키스탄의 중재로 이슬라마바드에서 첫 고위급 협상을 개시한 가운데 나와 더욱 주목된다. 협상 중에도 이란에 대한 군사적 압박과 동맹국들에 대한 비용 분담 혹은 역할론을 강조하려는 의도로 풀이된다.

트럼프 대통령은 같은 게시물에서 이란의 군사력이 사실상 궤멸 상태임을 강조했다. 그는 "그들(이란)에게 남은 유일한 것은 선박이 해저 기뢰 중 하나에 부딪힐 수 있다는 위협뿐인데, 참고로 그들의 기뢰 부설정 28척도 모두 바다 밑바닥에 가라앉아 있다"고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.12 mj72284@newspim.com

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