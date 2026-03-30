LG이노텍, 美 어플라이드 인튜이션과 협약…솔루션 기업 전환 속도

센싱 모듈에 SW 역량 탑재…자율주행·로봇 주도권 선점 구상

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG이노텍이 글로벌 자율주행 소프트웨어 기업과 손잡고 단순 부품 공급사를 넘어 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 '솔루션 기업'으로의 전환을 본격화한다. 독보적인 센싱 기술에 외부 소프트웨어 역량을 더해 자율주행 및 로봇 등 피지컬 인공지능(AI) 시장에서의 주도권을 선점한다는 구상이다.

LG이노텍은 자율주행 소프트웨어 전문 기업인 어플라이드 인튜이션(Applied Intuition)과 전략적 파트너십을 체결했다고 30일 밝혔다. 이번 협력으로 LG이노텍은 어플라이드 인튜이션의 소프트웨어와 테스트 차량을 활용해 센싱 모듈의 완성도를 높이고, 어플라이드 인튜이션은 LG이노텍의 모듈을 시뮬레이션 툴에 적용해 소프트웨어를 고도화할 방침이다.

미국에 본사를 둔 어플라이드 인튜이션은 자율주행 소프트웨어 및 시뮬레이션 툴 분야의 글로벌 톱티어 기업이다. 현재 글로벌 상위 20대 완성차 업체 중 18곳을 고객사로 확보하고 있을 만큼 기술력을 인정받고 있다. 특히 세계 각지에서 실제 도로 주행 데이터를 확보해 기술 완성도를 높여가고 있어, LG이노텍의 센싱 고도화에 최적의 파트너로 꼽힌다.

문혁수 LG이노텍 사장(왼쪽)과 카사르 유니스 어플라이드 인튜이션 CEO가 양사의 협력을 다짐하며 악수를 나누고 있다. [사진=LG이노텍]

LG이노텍은 이번 협약을 통해 자율주행 실증을 통한 모듈 성능 극대화에 주력한다. 구체적으로 LG이노텍이 자체 개발한 카메라, 라이다(LiDAR), 레이더(Radar) 등 센싱 모듈을 어플라이드 인튜이션의 테스트 차량에 장착한다. 해당 차량은 미국과 유럽, 일본 등 주요 국가의 실제 도로를 운행할 예정이다.

이를 통해 LG이노텍은 지역별 도로 인프라, 복잡한 교통 흐름, 급격한 기후 조건 변화 등 방대한 양의 실측 데이터를 확보하게 된다. 현실 세계의 다양한 변수에서 드러난 개선점을 미리 파악하고 이를 제품 설계에 선제적으로 반영함으로써, 모듈의 성능을 최대로 끌어올린다는 목표다.

국내에서도 직접 실증 테스트를 진행한다. 카메라, 라이다, 레이더를 결합한 '복합 센싱 솔루션' 등 개발 중인 신기술을 실제 주행으로 검증해 개발 기간을 단축할 예정이다. 또한 디지털 트윈 기술을 활용한 '가상 센서'를 어플라이드 인튜이션의 시뮬레이션 툴에 적용한다. 카메라·라이다·레이더를 아우르는 센서 풀세트를 시뮬레이션에 구현한 사례는 LG이노텍이 처음이다.

이를 통해 글로벌 완성차 업체는 실제 주행과 유사한 환경에서 자율주행 기술을 테스트할 수 있다. LG이노텍 관계자는 "개발 단계에서 가상 센서를 활용할 경우 실제 양산 제품 채택 가능성이 높아질 것"이라며 "소프트웨어 통합 솔루션으로 완성차 고객의 시스템 설계 프로세스를 간소화하고 차량 출시 시점을 앞당길 수 있다"고 설명했다.

향후 양사는 센싱 모듈과 소프트웨어를 결합한 솔루션을 앞세워 공동 프로모션을 추진한다. 협력 범위는 자율주행을 넘어 드론, 로봇 등 신사업 분야까지 확장할 계획이다.

문혁수 사장은 "자율주행 소프트웨어 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 어플라이드 인튜이션과의 협력을 통해 자율주행의 새로운 기준이 될 탁월한 솔루션을 고객에게 제공할 것"이라며 "피지컬 AI 시대를 이끄는 모빌리티∙로봇 센싱 분야 글로벌 톱티어로 도약하겠다"고 말했다.

aykim@newspim.com