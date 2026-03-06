LG이노텍, 협력사와 상생 강화…'1430억 펀드' 지원

지난 5일 협력사와 '2026 동반성장 상생데이' 개최

100여 개사와 공정거래 협약 체결로 동반성장 다짐

AI 역량 강화 교육 신설 등 미래 경쟁력 확보 지원

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG이노텍이 서울 강서구 LG사이언스파크에서 '2026 동반성장 상생데이'를 개최했다고 6일 밝혔다.

동반성장 상생데이는 LG이노텍과 협력사가 공정거래 및 동반성장을 위해 상호 간의 협력을 다지는 행사로 2010년부터 매년 진행해왔다. 이번 행사에는 문혁수 사장을 비롯한 LG이노텍 관계자와 주요 협력사 대표 등 40여 명이 참석했다.

LG이노텍이 지난 5일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 문혁수 사장을 비롯한 LG이노텍 관계자와 협력회 회장사인 에이피텍 주재철 대표 등 주요 협력사 대표 40여 명이 참석한 가운데 '2026 동반성장 상생데이'를 열고, 2026년 공정거래 및 동반성장협약을 체결했다. [사진=LG이노텍]

이날 LG이노텍은 100여개 협력사와 '2026년 공정거래 및 동반성장협약'을 체결했다. 협약에 따라 LG이노텍은 금융, ESG, 교육 등 다양한 분야에서 협력사를 위한 동반성장 프로그램을 추진한다.

LG이노텍은 '동반성장펀드', '스마트공장 구축 지원' 등 금융 지원 프로그램을 적극 시행할 계획이다. 동반성장펀드는 시중 은행보다 낮은 금리로 협력사에 자금을 지원하는 것으로, 올해 총 1430억원 규모로 조성해 운영한다. 지금까지 이 펀드를 이용한 협력사는 120개사이며, 누적 지원 금액은 2620억원에 달한다.

스마트공장 구축 지원 프로그램은 높은 비용으로 공장 자동화에 어려움을 겪는 협력사에 구축비의 최대 60%를 지원하는 제도다. 올해가 6년째로, 지금까지 37개 기업이 수혜를 입었다.

협력사의 ESG 역량 강화를 위한 지원 프로그램도 지속 운영한다. LG이노텍은 협력사가 글로벌 ESG 경영 요구에 효과적으로 대응할 수 있도록 ESG 컨설팅을 제공한다. 2022년부터 현재까지 100여 개 협력사가 혜택을 받았다. 올해는 지속가능한 공급망 실사지침(CSDDD) 준수를 위한 역량 강화 프로그램도 지원할 계획이다.

협력사 경쟁력 강화를 위한 교육도 추진한다. LG이노텍은 올해 '협력사 역량강화 훈련센터'의 프로그램에 협력사의 인공지능(AI) 대응 역량 강화를 위한 교육 과정을 새롭게 추가할 예정이다. LG이노텍은 2023년부터 '협력사 역량강화 훈련센터'를 통해 생산기술 노하우 전수, 전문 인력 파견 등 현장형 실습 교육을 진행해왔다.

협력사와의 활발한 소통도 지속할 예정이다. LG이노텍은 150여개 협력사 경영진과 임직원을 대상으로 AI, ESG경영 등 교육을 제공하는 '동반성장 아카데미'를 운영 중이다. 또한 협력사와 공동 혁신 우수사례를 공유하고, 협력사의 VOS(Voice of Supplier) 청취와 정보를 교류하는 '동반성장 캠프'도 매년 시행 중이다.

문혁수 사장은 "협력사 덕분에 LG이노텍이 탁월한 고객가치를 제공하는 '신뢰받는 기술 파트너'로 자리매김하고 있다"면서 "협력사와의 적극적인 상생 협력을 기반으로, 부품 기업을 넘어 최적의 솔루션을 제공하는 '솔루션 기업'으로 거듭날 것"이라고 말했다.

한편, LG이노텍은 이 같은 활발한 상생협력 노력을 인정받아 2017년부터 지난해까지 동반성장지수 평가에서 '9년 연속 최우수' 등급을 받았다.

