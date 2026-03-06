경북 북부앞바다 연안사고 '주의보' 발령…7일 자정까지

울진해경, 순찰 강화..."갯바위·방파제 출입 자제 당부"

[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 6일 오전 10시를 기해 경북북부 앞바다에 연안 안전사고 위험예보제 '주의보'가 발령됐다. 울진해경이 순찰 강화에 들어갔다.

울진해경에 따르면 이번 '주의보'는 6일 새벽 경북북부 앞바다를 중심으로 발생한 강풍을 시작으로 오전에는 풍랑주의보가 발효된 데 따른 조치로, 이튿날인 7일 자정까지 이어진다.

6일 오전 10시를 기해 경북 북부앞바다에 연안 안전사고 위험 예보제 '주의보'가 발령됐다.[사진=울진해경] 2026.03.06 nulcheon@newspim.com

기상청에 따르면 6일 오전부터 동해안 해안가와 해상을 중심으로 최대 풍속 초속 14m 이상의 강한 동풍이 불면서 최대 3.5m의 높은 물결이 일고 당분간 높은 너울이 연안에 도래할 것으로 예고했다.

울진해경은 해안가와 갯바위 도보순찰 등 안전관리 활동을 강화했다.

울진해경 관계자는 "해안가, 갯바위, 방파제 등 추락 주의 예방 점검을 중점으로 안전 계도를 강화한다"며 "해안가 또는 갯바위, 방파제 등에서는 특히 갑작스러운 돌풍 또는 너울성 파도로 안전사고를 당할 수 있으니 낚시객이나 행락객은 출입을 자제할 것"을 당부했다.

