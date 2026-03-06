벤츠코리아, AMG GT '올해의 퍼포먼스' 2관왕 기념 캠페인 진행

전체기사 최신뉴스 GAM
AMG GT 구매 고객에게 트랙 또는 오프로드 체험 프로그램 이용권 증정

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 공식 온라인 세일즈 플랫폼 '메르세데스-벤츠 스토어'에서 고성능 2-도어 쿠페 '메르세데스-AMG GT' 구매 고객을 대상으로 온라인 스페셜 캠페인을 3월 한 달간 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 온라인 스페셜 캠페인은 '메르세데스-AMG GT'가 모터스포츠 기술을 기반으로 한 압도적인 주행 성능을 인정받아 한국자동차기자협회 및 중앙일보 '2026 올해의 차'에서 각각 '올해의 퍼포먼스'를 수상한 것을 기념해 기획됐다.

이에 따라, 3월 31일까지 메르세데스-벤츠 스토어를 통해 해당 모델을 예약하고 최종 출고를 완료한 고객에게는 트랙과 오프로드에서 각각 메르세데스-벤츠 차량만의 퍼포먼스를 생생하게 체험할 수 있는 '메르세데스-AMG 익스피리언스' 또는 '메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스' 이용권을 증정한다. 고객은 AMG 및 SUV 익스피리언스에서 제공되는 프로그램 중 1개 프로그램을 선택할 수 있으며(AMG 어드밴스드 제외), 선택한 프로그램 이용권은 인당 2매 제공된다.

'메르세데스-AMG 익스피리언스'는 전문 인스트럭터의 지도 아래 레이스 트랙에서 고속 주행과 코너링, 제동 등 다양한 레이싱 기술을 익히며 AMG모델의 짜릿한 주행 성능을 직접 체험하는 프로그램이다. 그리고, '메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스'는 참가자들이 험준한 경사와 자갈길, 급격한 굴곡 등 실제 자연 지형을 활용한 다양한 코스에서 메르세데스-벤츠 SUV의 안정적인 접지력과 강력한 힘을 직접 경험할 수 있는 프로그램이다.

메르세데스-AMG GT [사진=메르세데스-벤츠 코리아]

메르세데스-AMG GT는 모터스포츠 DNA를 탑재한 최상위 스포츠카로, 탁월하고 역동적인 주행을 원하는 운전자들을 위한 강력한 퍼포먼스와 함께 스타일리시한 디자인을 갖춘 것이 특징이다. 메르세데스-벤츠 코리아는 지난해 5월 'GT 55 4MATIC+'를, 11월에는 고성능 PHEV 모델인 'GT 63 S E 퍼포먼스'를 각각 출시했다.

GT 55 4MATIC+는 메르세데스-AMG의 '원 맨 원 엔진(One Man, One Engine)' 원칙이 적용된 엔진과 첨단 기술력의 조화로 최고 출력 476마력, 최대 토크 71.4kgfžm의 강력한 성능을 발휘한다. 특히 최대 토크는 1세대 GT 라인업 중 가장 강력한 퍼포먼스를 발휘했던 GT R 모델과 동일한 수준을 자랑한다.

GT 63 S E 퍼포먼스는 포뮬러 1TM 기술에 기반한 AMG 고성능 배터리, 전기 모터로 구성된 P3 하이브리드 시스템을 탑재해 2세대 GT 중 가장 강력한 성능인 시스템 최대 출력 816 hp 및 최대 토크 1420 Nm를 발휘한다. 또한 정지 상태에서 100km/h까지 단 2.8초 만에 도달해 역대 AMG 양산 차량 중 가장 빠른 가속력을 자랑한다.

한편, 메르세데스-벤츠 코리아는 '메르세데스-벤츠 스토어'에서 매월 '온라인 스페셜 캠페인'을 진행하며 고객들에게 다양한 혜택 및 브랜드 경험을 제공해 오고 있다.

y2kid@newspim.com

