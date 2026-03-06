우리투자증권, 코스닥벤처펀드 이벤트 실시…혁신기업 투자 지원 나선다

선착순 400명 대상 문화상품권 최대 2만원 지급

"동일 펀드 내 업계 최저 보수 S-class로 코스닥 벤처기업 투자 기회 확대"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 다음 달 30일까지 코스닥 벤처기업 투자 활성화를 위해 코스닥벤처펀드 매수 특별 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 이벤트는 코스닥벤처펀드 투자를 통해 장기적인 자산 증식과 절세 효과를 동시에 누릴 기회를 제공하고자 마련됐다.

이벤트 기간 중 우리투자증권 일반종합계좌 보유 고객이 다올코스닥벤처증권투자신탁(S), 하나코스닥벤처기업&공모주(S), 현대인베스트코스닥벤처증권투자신탁1호(S) 펀드를 매수 시 선착순 400명을 대상으로 금액 구간별 문화상품권이 증정된다.

[사진=우리투자증권]

펀드별 순매수 합산 금액에 따라 ▲500만원 이상 5000원(200명) ▲1000만원 이상 1만원(100명) ▲2000만원 이상 2만원(100명)의 문화상품권이 선착순 지급되며 운용사별로 중복지급이 가능하다. 오는 5월 31일까지 잔고를 유지해야 하며 이벤트 페이지를 통한 이벤트 신청이 필수다. 이벤트 경품은 6월 중 모바일 상품권으로 발송된다.

이벤트 대상 펀드는 우리투자증권에서만 가입할 수 있는 S-class 펀드로 판매보수가 낮아 합리적인 투자 비용으로 더 큰 수익을 기대할 수 있는 상품이다.

코스닥벤처펀드는 정부의 코스닥 벤처기업 활성화 정책에 따라 투자금의 50% 이상을 코스닥과 벤처기업에 의무투자하는 상품이다. 투자 기간 3년 이상 유지할 경우 매년 투자금액의 최대 2000만원까지 10% 소득공제 혜택이 제공된다. 또한 코스닥 기업공개(IPO) 시 공모주의 30%가 코스닥벤처펀드에 우선 배정되는 점도 특징이다.

우리투자증권 관계자는 "올해 코스닥 시장은 혁신 산업 중심의 우량 벤처기업 주도로 견조한 상승세를 이어가고 있으며 정부의 코스닥 경쟁력 강화 정책에 따른 수혜가 기대되는 분야"라며 "세제 혜택과 IPO 우선배정이라는 제도적 장점으로 코스닥벤처펀드의 투자 매력이 더욱 높아진 만큼 기술혁신 기업들의 성장과 함께 고객 자산도 증식할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com