2026.03.06 (금)
사우디, 홍해 경유 원유 수출 확대..."수요 충족은 불투명"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하자 사우디아라비아가 홍해를 경유하는 원유 수출을 늘리고 있다. 에너지 공급 불안이 높아지는 상황에 대응하기 위한 조치다.

다만 필요한 수송 능력에는 미치지 못해 수요를 충분히 충족할 수 있을지는 불투명하다고 6일 니혼게이자이신문이 전했다.

유럽 시장조사회사 크플러(Kpler)에 따르면 사우디는 서부 얀부 항에서의 원유 선적을 늘리고 있다. 3월 1~4일 사이 하루 약 250만 배럴 속도로 원유가 선적됐으며 "이 같은 속도가 계속된다면 사상 최고 수준이 될 것"이라고 지적했다.

호르무즈 해협은 페르시아만과 오만만을 잇는 해상 교통의 요충지다. 중동 걸프 국가들이 석유와 천연가스를 수송할 때 반드시 거쳐야 하는 길목이다.

이란은 미국과 이스라엘의 공격 이후 해협을 통과하는 선박에 대한 공격을 경고하며 사실상 봉쇄 상태로 만들었다.

사우디의 주요 유전은 동부 페르시아만 연안에 집중돼 있다. 원유는 생산지와 가까운 동부 라스타누라 항 등에서 선적돼 호르무즈 해협을 거쳐 해외로 공급된다.

라스타누라에서는 2일 국영 석유회사 사우디 아람코의 정유 시설에서 드론을 요격하는 과정에서 화재가 발생했다. 호르무즈 해협 봉쇄뿐 아니라 페르시아만 연안에서는 석유 인프라 자체가 공격 위협에 노출되는 상황이 이어지고 있다.

이번에 사우디가 활용하고 있는 것으로 보이는 것은 동서를 잇는 약 1200㎞ 길이의 파이프라인이다. 동부에서 생산된 원유를 파이프라인으로 서부까지 보내 얀부 항에서 선적함으로써 페르시아만이나 호르무즈 해협을 거치지 않고 해외로 원유를 공급할 수 있다.

다만 이 우회 경로로는 필요한 석유 수요를 모두 충족하기 어렵다. 크플러는 5일 보고서에서 얀부 항의 원유 선적 능력을 하루 약 430만~450만 배럴로 추산했다. 하루 약 650만 배럴 규모로 알려진 라스타누라 항에는 미치지 못한다.

또한 홍해에서는 친이란 성향의 예멘 무장 조직 후티 반군의 활동도 활발하다.

2023년 10월 가자지구에서 하마스와 이스라엘 간 전투가 시작된 이후 후티가 홍해를 항해하는 선박을 공격하거나 나포하는 사건이 발생했다. 이 때문에 해운 회사들이 홍해 항로를 우회하는 사태도 벌어진 바 있다.

호르무즈 해협 봉쇄 [일러스트=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com

경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

