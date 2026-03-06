전체기사 최신뉴스 GAM
우원식 의장 "1954년부터 민족 정체성 지킨 동경한국학교 자랑스러워"

일본 공식 방문 일정...동경한국학교 졸업식 참석
도쿄 지상사 대표들과 간담회…한일 경제협력 강화 논의

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 일본을 공식 방문 중인 우원식 국회의장이 5일(현지시각) 도쿄 신주쿠 동경한국학교에서 열린 중등부 졸업식에 참석해 학생들의 졸업을 축하하고, 학교 관계자들과 간담회를 가졌다.

우 의장은 이날 졸업식에서 "우리 민족의 정체성을 지키기 위해 동포들이 세운 학교가 학생 26명으로 시작해 오늘날 1400명 규모로 성장했다"며 "역사와 전통을 지닌 이 학교를 졸업하게 된 여러분들이 정말 자랑스럽고, 멋진 고등학교 과정을 보내길 바란다"고 당부했다.

우원식 의장이 동경한국학교 졸업생들을 축하하고 있다. [사진=국회의장실]

이어 "일본에서 대나무가 번영의 상징인데, 대나무가 높고 곧게 자라는 것은 다른 나무에 없는 마디가 있기 때문"이라며 "오늘 아주 튼튼한 마디를 만들게 된 여러분들이 가슴에 큰 꿈과 희망을 품고, 닥쳐오는 도전에 당당하게 응할 수 있길 바란다"고 응원했다.

우 의장은 졸업식에 앞서 한상미 교장, 오공태 이사장 등 동경한국학교 관계자들과 간담회를 가졌다.

우 의장은 "정치인, 경제인들이 각자 책임을 지며 열심히 살아가는 것은 우리의 다음 세대가 편안하게 본인들이 하고 싶은 일들을 마음껏 할 수 있는 토대를 만들기 위한 것"이라고 말했다.

이어 "오랫동안 일본에서 우리 민족이 정체성을 잃지 않게 역사를 만들어 준 선생님들께 대한민국을 대표해 감사를 전하고, 대한민국에서도 학교의 아이들을 위해 할 수 있는 일이 무엇인지 살펴보고 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

동경한국학교는 1954년 설립되어 초등학교, 중·고등학교까지 교육 과정이 있으며, 한국어를 주 교육 언어로 하는 학생 수 1400명 규모의 학교로 도쿄도로부터 학교 인가를 받았고 한국 교육부로부터 정규교육과정 인가를 받아 운영 중이다.

우원식 의장이 도쿄 지상사 대표 초청 오찬간담회 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=국회의장실]

한편 우 의장은 동경한국학교 방문에 이어 도쿄 지상사 대표 초청 오찬간담회를 마련해 우리 기업인들의 애로사항을 청취하고 지원방안을 논의했다.

우 의장은 "중동 지역 리스크 등 격변하는 국제 안보·경제 질서 속에서 양국 의회 차원의 전략적 협력을 한층 강화하기 위해 일본을 방문하게 됐다"고 말했다.

이어 "반도체, 인공지능, 그린에너지 등 여러 분야에서 현지 일본 기업들과 만들어 온 협력의 네트워크는 우리의 미래 먹거리를 만들 씨앗으로, 우리 기업들이 일본에서 더 크게 사업을 펼쳐나갈 수 있도록 대한민국 국회도 적극적으로 뒷받침해 나가겠다"고 약속했다.

이번 순방에는 문진석·박희승·전진숙·김동아 의원(더불어민주당), 이상휘 의원(국민의힘), 조오섭 의장비서실장, 고경석 외교특임대사, 구현우 국제국장이 동행했다.

kimsh@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

기사 번역
