우원식 의장 "1954년부터 민족 정체성 지킨 동경한국학교 자랑스러워"

일본 공식 방문 일정...동경한국학교 졸업식 참석

도쿄 지상사 대표들과 간담회…한일 경제협력 강화 논의

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 일본을 공식 방문 중인 우원식 국회의장이 5일(현지시각) 도쿄 신주쿠 동경한국학교에서 열린 중등부 졸업식에 참석해 학생들의 졸업을 축하하고, 학교 관계자들과 간담회를 가졌다.

우 의장은 이날 졸업식에서 "우리 민족의 정체성을 지키기 위해 동포들이 세운 학교가 학생 26명으로 시작해 오늘날 1400명 규모로 성장했다"며 "역사와 전통을 지닌 이 학교를 졸업하게 된 여러분들이 정말 자랑스럽고, 멋진 고등학교 과정을 보내길 바란다"고 당부했다.

우원식 의장이 동경한국학교 졸업생들을 축하하고 있다. [사진=국회의장실]

이어 "일본에서 대나무가 번영의 상징인데, 대나무가 높고 곧게 자라는 것은 다른 나무에 없는 마디가 있기 때문"이라며 "오늘 아주 튼튼한 마디를 만들게 된 여러분들이 가슴에 큰 꿈과 희망을 품고, 닥쳐오는 도전에 당당하게 응할 수 있길 바란다"고 응원했다.

우 의장은 졸업식에 앞서 한상미 교장, 오공태 이사장 등 동경한국학교 관계자들과 간담회를 가졌다.

우 의장은 "정치인, 경제인들이 각자 책임을 지며 열심히 살아가는 것은 우리의 다음 세대가 편안하게 본인들이 하고 싶은 일들을 마음껏 할 수 있는 토대를 만들기 위한 것"이라고 말했다.

이어 "오랫동안 일본에서 우리 민족이 정체성을 잃지 않게 역사를 만들어 준 선생님들께 대한민국을 대표해 감사를 전하고, 대한민국에서도 학교의 아이들을 위해 할 수 있는 일이 무엇인지 살펴보고 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

동경한국학교는 1954년 설립되어 초등학교, 중·고등학교까지 교육 과정이 있으며, 한국어를 주 교육 언어로 하는 학생 수 1400명 규모의 학교로 도쿄도로부터 학교 인가를 받았고 한국 교육부로부터 정규교육과정 인가를 받아 운영 중이다.

우원식 의장이 도쿄 지상사 대표 초청 오찬간담회 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=국회의장실]

한편 우 의장은 동경한국학교 방문에 이어 도쿄 지상사 대표 초청 오찬간담회를 마련해 우리 기업인들의 애로사항을 청취하고 지원방안을 논의했다.

우 의장은 "중동 지역 리스크 등 격변하는 국제 안보·경제 질서 속에서 양국 의회 차원의 전략적 협력을 한층 강화하기 위해 일본을 방문하게 됐다"고 말했다.

이어 "반도체, 인공지능, 그린에너지 등 여러 분야에서 현지 일본 기업들과 만들어 온 협력의 네트워크는 우리의 미래 먹거리를 만들 씨앗으로, 우리 기업들이 일본에서 더 크게 사업을 펼쳐나갈 수 있도록 대한민국 국회도 적극적으로 뒷받침해 나가겠다"고 약속했다.

이번 순방에는 문진석·박희승·전진숙·김동아 의원(더불어민주당), 이상휘 의원(국민의힘), 조오섭 의장비서실장, 고경석 외교특임대사, 구현우 국제국장이 동행했다.

kimsh@newspim.com