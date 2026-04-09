LG이노텍, 안전한 일터 조성에 '노경' 손잡았다

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍이 8일 노조와 안전한 일터 조성을 위해 협약식을 열었다.
- 노경은 소통과 신뢰를 바탕으로 신체·심리적 안정 확보에 협력한다.
- 이달 중 태스크포스 발족과 사회공헌 활동 확대를 추진한다.
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'노경공동 태스크' 발족…안전·건강 프로그램 확대 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG이노텍이 건강하고 안전한 일터 조성을 위해 노동조합과 경영진이 공동 협력에 나섰다.
LG이노텍은 지난 8일 서울 마곡 본사에서 '노경(勞經) 공동 실천 협약식'을 열고, 안전 중심 조직문화 구축을 위한 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다. 협약식에는 문혁수 사장과 이중일 노동조합위원장 등 주요 관계자 10명이 참석했다.
노경은 공동 선언문을 통해 열린 소통과 상호 신뢰를 바탕으로 안전한 근무 환경을 조성하고, 구성원의 신체적·심리적 안정 확보에 협력하기로 했다. 이를 위해 이달 중 '노경공동 태스크'를 발족하고, 안전·건강 관리 프로그램 도입과 관련 과제 발굴을 추진할 계획이다.
또한 지역사회와 협력사를 대상으로 한 안전·건강 관련 사회공헌 활동도 확대해 노경의 사회적 책임을 강화한다는 방침이다. 문혁수 사장은 "임직원의 건강과 안전을 최우선 가치로 삼고 현장의 목소리를 반영해 나가겠다"고 밝혔다. 이중일 위원장도 "노경 협력을 통해 안전한 일터 조성에 힘을 모으겠다"고 말했다.
syu@newspim.com