금융위, 국민참여형 국민성장펀드 공모펀드로 3개사 선정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회는 '국민참여형 국민성장펀드'의 재정모펀드 운용사로 선정된 한국성장금융투자운용(이하 성장금융)이 실시한 '국민참여형 국민성장펀드'의 공모펀드 운용사 모집 결과, 미래에셋자산운용, 삼성자산운용, KB자산운용 3개사가 선정됐다고 13일 밝혔다.
2월 27일~3월 6일 실시한 공모펀드 운용사 모집공고에는 총 9개사가 지원했고, 민간전문가 등으로 구성된 심사위원회에서 운용사별 펀드 운용·판매전략, 운용자산 규모 및 전문성 등을 심사한 결과, 3개사가 최종 선정됐다.
'국민참여형 국민성장펀드'는 일반 국민이 직접 첨단전략산업 육성을 위한 투자자로 동참해 경제 성장의 성과를 함께 향유하기 위해 조성된다. 펀드는 국민 자금을 모아 모펀드를 만든 뒤 이를 다수의 자펀드(사모펀드)에 투자하는 구조(사모재간접공모펀드)로 설계됐다.
이번에 선정된 공모펀드 운용사는 국민 자금을 모집해 모펀드를 조성하는 역할을 담당한다. 또한, 산업은행 및 성장금융과 함께 실제 첨단산업 분야 투자 업무를 담당할 자펀드 운용사를 선정하고, 자펀드 투자자산 모니터링 등 사후관리 업무도 수행한다.
금융위원회는 다음주 중 '국민참여형 국민성장펀드' 운용방안을 발표하고, 4월말까지 자펀드 운용사 선정작업을 마무리할 계획이다. 이후 공모펀드 운용사의 판매채널 협의, 증권신고서 제출절차 등을 거쳐 5월말경 일반 국민이 투자할 수 있는 상품을 출시할 계획이다.
