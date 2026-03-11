금융위, 채권·자금시장 안정 위해 '100조원+α 시장안정프로그램' 확대 검토

이억원, 금감원·전문가와 '금융시장 리스크 점검회의' 주재

"중동 상황 위기를 기회 계기로 삼아 금융시장 체질 개선해야"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이억원 금융위원장이 최근 중동 상황의 장기화나 악화를 대비해 시나리오별 스트레스테스트를 진행해 숨겨진 위험까지 종합적으로 분석하고 채권시장과 자금 시장 안정을 위해 '100조원+α 시장안정프로그램'을 추가로 확대하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 11일 금융감독원, 연구기관 및 금융시장 전문가 등과 함께 '금융시장 리스크 점검회의'를 주재한 자리에서 이같이 밝혔다. 이날 회의는 중동상황으로 국내 금융시장 변동성이 주요국 대비 상대적으로 확대된 가운데 중동상황에 따른 유가 상승 등 실물충격이 국내 금융부문으로 파급되는 다양한 경로와 최근 자본시장으로의 자금유입 확대 등 질적·구조적으로 변화된 국내 금융시스템 내 잠재 리스크 요인을 점검하기 위해 개최됐다.

이 위원장은 이날 "이번 중동상황은 과거와는 달리 향후 전개양상을 예단할 수 없을 만큼 불확실성이 크고, 글로벌 에너지 공급망 교란 가능성도 높아 향후 중동상황이 장기화될 경우 실물경제와 금융시장에 미치는 파급영향이 확대될 우려가 있다"며 "각별한 경계심을 갖고 단기적인 시장안정조치에 만전을 기하는 한편, 최근 들어 금융시장의 구조적 변화가 많이 진전된 점을 감안해 종래의 고정된 시각에서 벗어나 새로운 관점에서 리스크 요인을 종합적이고 입체적으로 점검할 것"이라고 밝혔다.

이 위원장은 이와 함께 "이번 중동상황을 '위기를 기회로' 활용하는 계기로 삼아 우리 금융시장의 체질을 개선하는 근본적인 노력을 지속해 나가는 것이 중요하다"고 강조했다. 이날 위원장은 중동 상황 확산 및 장기화 등 최악의 상황을 염두에 두고 시나리오별 스트레스테스트를 실시해 금융시장과 금융업권, 산업 업종별 영향과 리스크 요인을 종합적으로 분석·점검할 것을 지시했다.

특히, 그는 "국내 금융산업의 건전성·외화유동성 등 위기 대응능력이 과거에 비해 양호해졌다는 평가가 있지만, 불확실성이 장기화될 경우 외부충격에 우선적으로 흔들릴 수 있는 취약 금융업권·고위험 금융상품 등 금융시장 내 약한고리를 식별하는 리스크 분석이 중요하다"고 강조했다.

이와 함께 최근 주가 등 금융시장 변동성이 확대되는 시기에 신용융자 등 레버리지 투자의 리스크 요인을 철저히 점검하고, 투자자 보호에 만전을 다해야 한다고 다부했다. 그는 "분석과 점검결과를 토대로 부문별·시나리오별 대응계획을 재점검하고, 변화된 금융환경에 최적화된 시장안정방안을 선제적으로 시행해 달라"고 당부했다.

이세훈 금융감독원 수석부원장은 "중동상황 전개 양상에 따라 금융시장 불확실성이 장기간 지속될 수 있고 예상치 못한 위험이 부각될 수 있는 만큼 향후 리스크 요인을 면밀히 점검하겠다"며 "금융회사와 긴밀한 협조체계를 구축하여 리스크 요인을 실시간 공유하고, 시장 의견을 청취하는 등 시장안정·리스크 대응을 위한 정부 차원의 노력에 적극 협력할 계획"이라고 밝혔다.

이날 참석자들은 이번 중동 발 대외충격이 우리 자본시장의 질적 구조전환이 일어나는 시점에 발생했다는 점에 유념해야 한다고 강조했다. 자본시장으로의 머니무브, ETF·퇴직연금 등 새로운 증시 수급주체의 등장 등은 증시의 활력을 높이는 순기능도 있으나, 자금 쏠림 등을 가속화해 대외충격 발생시 시장 변동성을 증폭시키는 요인으로 작용할 수 있다고 지적했다. 특히, 대외 리스크가 시장의 구조적 변화와 맞물려 예상치 못한 경로로 확산될 가능성에 대비할 필요가 있다는 의견도 제기됐다.

또한, 참석자들은 그간 여러 차례 금융위기를 겪으면서 국내 금융시장과 금융산업의 건전성·외화유동성은 과거 대비 상대적으로 양호한 편이나, 호르무즈 해협 봉쇄, 유가상승 등 공급충격에 따른 금리·물가·환율 상승 등 '3중고'가 금융부문에 미치는 영향이 있는 만큼 철저히 대비할 필요가 있다는 데 인식을 같이 했다.

금융위는 이날 논의에 따라 산업은행·기업은행·신용보증기금 등과 함께 현재 채권시장·자금시장 안정을 위해 회사채와 CP를 적극적으로 매입 중인 '100조원+α 시장안정프로그램'을 시장상황에 따라 추가로 확대하는 방안을 신속히 마련할 계획이라고 밝혔다.

