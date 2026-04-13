[기고] 설정 파일 한 줄이 흔든 AI 업계

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

2026년 3월 31일 밤, AI 업계에 예상치 못한 소식이 퍼졌다. 앤트로픽(Anthropic)의 AI 코딩 도구 '클로드 코드(Claude Code)'의 소스코드 전체가 인터넷에 공개된 것이다. 해킹도, 내부 고발도 아니었다. 그저 설정 파일에 한 줄이 빠진 것이 원인이었다.

실수는 이랬다. 앤트로픽이 클로드 코드를 npm(프로그램 배포 플랫폼)에 업로드 할 때 개발자 내부용으로만 쓰는 '소스맵(source map)' 파일을 실수로 함께 올렸다. 소스맵은 프로그램을 배포할 때 흔히 압축, 난독화 되는 코드를 원본 형태로 복원할 수 있게 해주는 일종의 해독지도다. 앤트로픽은 문에 자물쇠를 채워놓고 열쇠를 문밖에 걸어둔 셈이었다.

최초 발견자인 Solayer Labs 인턴 Chaofan Shou는 이를 사실을 X(구 트위터)에 올렸고, 수 시간 만에 51만 2,000줄에 달하는 TypeScript 코드가 전 세계 개발자들에게 퍼졌다. 심지어 누군가가 유출된 클로드 코드를 가져다가 깃 허브에 공개 보관함을 만들었고, 하루 만에 10만 명이 '좋아요'를 눌러 깃 허브 역사상 가장 빠르게 성장한 프로젝트가 됐다.

하민회 이미지21 대표.

이 사건을 제대로 이해하려면 오해하지 말아야 할 것이 있다. 유출된 것은 클로드 AI 모델 자체가 아니었다. 그럼 유출된 건 무얼 까?

이해를 돕기 위해 비유를 들어보자. 아무리 뛰어난 셰프(AI 모델)가 있다해도 주방이 없으면 음식을 만들 수 없다. 칼, 냄비, 재료 보관 방법, 주문받는 방식과 위생 수칙까지. 주방 전체의 설계도와 운영수칙이 있어야 한다. 이번에 유출된 것이 바로 이것이다. 업계에서는 이를 '하네스(Harness)'라고 부른다. 하네스는 등반가가 몸을 안전하게 고정하는 장비에서 따온 말로, AI를 현실 세계와 연결해주는 실행 환경 전체를 뜻한다.

하네스는 세 가지 역할을 한다. 첫째, AI에게 도구를 준다. 파일을 열고, 터미널 명령을 실행하고, 웹을 검색하는 능력이 모두 하네스를 통해 제공된다. 둘째, 문맥을 유지한다. 어제 한 작업, 지금까지의 대화, 오류 기록 같은 것들을 AI가 잊지 않도록 관리한다. 셋째, 경계를 설정한다. AI가 함부로 파일을 삭제하거나 외부에 정보를 보내지 못하도록 권한을 제어한다.

핵심은 AI 업계는 지금 모델 성능 차이가 좁혀지면서, 어떤 AI를 쓰느냐 보다 그 AI를 어떻게 운용하느냐가 경쟁력의 핵심이 되고 있다는 점이다. 하네스가 바로 그 운용 능력을 결정짓는 구조다.

이번 유출로 클로드 코드 안에 숨겨진 기능들도 드러났다. 'KAIROS'는 사용자 명령 없이도 AI가 스스로 백그라운드에서 작업하는 자율 에이전트 모드이고, 'auto Dream'은 사용자가 자리를 비운 사이 AI가 스스로 메모리를 정리하고 다음 작업을 준비하는 기능이다. 'ULTRAPLAN'은 복잡한 작업이 들어오면 별도의 고성능 AI 세션에 최대 30분간 심층 계획을 위임하는 구조다. 클로드 코드가 단순한 코딩 보조 도구가 아닌, 사람 없이도 자율적으로 움직이는 에이전트 시스템에 가까웠음이 확인된 것이다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

앤트로픽은 공식 입장에서 고객의 민감한 데이터나 자격증명은 노출되지 않았다는 점을 강조했지만 이번 유출은 확실히 뼈 아플 것이다. 몇 년간 쌓아온 에이전트 설계 노하우, 메모리 관리 방식, 권한 제어 구조, 미공개 기능들이 한꺼번에 공개되면서 경쟁사들은 시행착오 없이 이 설계도를 참고할 수 있게 되었다. 심지어 내부 모델 코드명과 성능 수치까지 드러났다. 경쟁사들은 가만히 앉아 앤트로픽의 기술적 고민과 한계를 공짜로 파악한 셈이다.

이번 유출 사건은 한국 AI 업계 와도 무관하지 않다.

네이버와 카카오는 2026년을 '에이전틱 AI 원년'으로 선언하고 있다. 네이버는 검색·쇼핑·지도·결제를 통합하는 에이전트 N을, 카카오는 카카오톡 내 AI 비서 카나나를 앞세워 플랫폼 주도권 경쟁에 나섰다. 이들이 구축하려는 것이 정확히 '하네스'다. 모델을 만드는 것만큼이나, 어떤 서비스와 연결하고, 어떤 권한 구조를 갖추고, 메모리를 어떻게 유지하느냐가 경쟁의 핵심이다.

이번에 공개된 클로드 코드의 설계 구조는 국내 기업들에게 현재 가장 앞선 에이전트 하네스의 실제 구현 방식을 보여주는 참고서가 됐다. 흥미로운 건 한국이 이 경쟁에서 구조적으로 유리한 위치에 있다는 점이다.

오픈AI와 챗GPT 로고 [사진=뉴스핌DB]

하네스의 핵심은 AI가 활용할 수 있는 데이터의 질과 연결성인데, 한국은 인구 대비 디지털 서비스 집중도가 세계 최고 수준이다. 미국이라면 구글·아마존·우버·페이팔로 분산될 것들이 한국에선 두세 개 플랫폼 안에 몰려 있다. AI가 검색하고, 예약하고, 결제까지 연결하는 하네스를 만들 때 이 데이터가 한 울타리 안에 있다는 건 글로벌 빅테크도 쉽게 복제할 수 없는 이점이다. 여기에 한국어라는 단일 언어·문화권의 밀집성, 새로운 디지털 서비스를 빠르게 받아들이는 사용자 특성까지 더하면, 한국 기업이 홈그라운드에서 누릴 수 있는 우위는 적지 않다.

그러나 이것은 가능성이지 결과가 아니다. 이번 클로드 코드 유출이 보여준 것처럼, 하네스 설계 실수 하나가 수년의 신뢰를 한순간에 흔들 수 있다. 데이터가 많아도 AI가 쓸 수 있는 형태로 설계하지 못하면 의미가 없고, 사용자가 많아도 보안 신뢰가 무너지면 확산이 막힌다.

설정 파일 한 줄의 누락이 업계의 판도를 흔들었다. 클로드 코드 유출사건은 AI 경쟁이 더 이상 어떤 모델이 더 똑똑한 가가 아니라, 그 모델을 어떤 틀 안에서 운용하느냐 의 싸움으로 이동했음을 단적으로 보여준다.

두뇌보다 주방의 설계와 시스템이 중요해진 시대, 한국 기업들은 그 주방을 지을 재료를 남들보다 많이 갖고 있다. 문제는 재료가 아니라 설계도다. 어떤 주방 시스템을 설계하는가에 한국 AI 경쟁력이 달려있다.

[사진= SK텔레콤]

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등