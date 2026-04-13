[오늘의 정치일정] 4월 13일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령실이 12일 투스크 폴란드 총리 공식방한 계기 정상회담을 했다.
- 외교부 장관이 폴란드 총리 수행과 실국장회의를 진행했다.
- 여야 지도자들이 최고위원회의와 대정부질의를 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
'투스크' 폴란드 총리 공식방한 계기 정상회담(청와대)
<외교부>
-장관
10:30 폴란드 국무총리 방한 계기 정상 수행
15:30 실국장회의
-1차관
15:30 실국장회의
-2차관
08:00 국회 중동전쟁 경제대응 특별위원회
15:30 실국장회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 유류저장시설 운영 현장 점검
<국가보훈부>
-장관
11:00 김동삼선생 순국 89주기 추모식(국립서울현충원)
14:00 대정부질문(교육·사회·문화)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표/한병도 원내대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
11:00 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 중간 보고회(국회 본관 당대표회의실)
14:00 대정부질문(국회 본관 본회의장)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
방미 일정
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 '노란봉투법 권익보호신고센터' 현판식(국회 본관 236호, 국민의힘 노동국 앞)
14:00 대정부질문 <교육·사회·문화>(국회 본회의장)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 '노란봉투법 권익보호신고센터' 현판식(국회 본관 236호, 국민의힘 노동국 앞)
10:00 국토교통위원회 전체회의(국회 본관 529호)
14:00 대정부질문 <교육·사회·문화>(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 대정부질문 <교육·사회·문화>(국회 본회의장)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
-서왕진 원내대표
9:30 최고위원회의(정치개혁 광장, 본청 앞 농성장)
10:00 기후위기특별위원회 전체회의(국회 본관 622호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
14:00 정치개혁 관련 기자회견(정치개혁 광장, 본청 앞 농성장)
15:00 최고위원회-시도당위원장연석회의(본관 224호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
11:40 개혁신당 수원시장 출마자 기자회견(소통관 기자회견장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 본회의(국회 본회의장)