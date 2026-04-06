[오늘의 정치일정] 4월 6일(월)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:00 2026년도 제14회 국무회의 겸 제4차 비상경제점검회의(청와대)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
14:00 실국장 회의
-1차관
14:00 실국장 회의
-2차관
08:00 국회 중동전쟁 경제대응 특별위원회
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 국방부-스타벅스 업무협약식
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 경기 수원시 현장 최고위원회의(경기아트센터 소극장, 경기 수원시 팔달구 효원로 307번길 20)
11:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경기 수원시 민생현장 방문(못골시장 입구, 경기 수원시 팔달구 중부대로 39)
14:00 대정부질문(국회 본관 본회의장)
-한병도 원내대표
09:30 경기 수원시 현장 최고위원회의
14:00 대정부질문
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:30 인천 현장최고위원회의(인천시당, 인천 남동구 남동대로 750)
11:10 인천 '천원주택' 현장 방문(계산누리주택, 인천 계양구 계산동 906-15)
14:00 대정부질문<경제>(국회 본회의장)
-송언석 원내대표
09:30 인천 현장최고위원회의(인천시당, 인천 남동구 남동대로 750)
14:00 대정부질문<경제>(국회 본회의장)
-정점식 정책위의장
09:30 인천 현장최고위원회의(인천시당, 인천 남동구 남동대로 750)
11:10 인천 '천원주택' 현장 방문(천원주택, 인천 계양구 계산동 906-15, 계산누리주택)
13:30 정희용, 정진욱 의원 주최, <국가보훈의 사회적 의미와 국민인식 제고 방안 토론회>
(국회 의원회관 제1세미나실)
14:00 대정부질문<경제>(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:30 인천 현장 최고위원회의(인천시당, 인천 남동구 남동대로 750)
13:30 정희용, 정진욱의원 주최, <국가보훈의 사회적 의미와 국민인식 제고 방안 토론회>
(국회 의원회관 제1세미나실)
14:00 대정부질문<경제>(국회 본회의장)
15:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의(국회 본관 501호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:00 최고위원회 회의(광화문 이순신 동상 앞)
-서왕진 원내대표
9:00 최고위-의원단연석회의(광화문 이순신 동상 앞)
14:00 본회의(국회 본관 본회의장)
17:00 [인터뷰] 오마이TV <이병한의 상황실>(서울 영등포구 국회대로 800 여의도파라곤 312호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의(국회 본관 627호)
14:00 개혁신당 오산시장 예비후보 송진영 출마 기자회견(경기대로 198 씨네아울렛 105호 선거사무실)
19:00 CBS-R 박재홍의 한판승부 출연
-천하람 원내대표
08:00 BBS-R 금태섭의 아침저널 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
17:00 재정경제기획위원회 전체회의(국회 본관 430호)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
13:00 초록우산 '미래에서 온 투표' 아동공약 국회 사진전(국회의원회관 제2로비)
14:00 본회의(국회 본회의장)