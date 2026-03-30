[오늘의 정치일정] 3월 30일(월)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
제주 타운홀미팅
<외교부>
-장관
11:00 국무회의
14:00 실국장회의
-1차관
14:00 실국장회의
-2차관
14:00 실국장회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 독립유공자 훈격 재평가 등 정책토론회(국회의원회관)
14:00 2026년 상반기 특별전 개막식(국립대한민국임시정부기념관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 서울 최고위원회의(국회 의원회관 대회의실)
11:00 [현장 풀단]<국민 곁으로! 현장 속으로!> 노량진수산시장 현장 방문(노량진수산시장 남2문, 서울 동작구 노들로 674)
14:00 2026 전국농어민위원회 발대식(국회의원회관 제1세미나실)
14:30 더불어민주당 교육특별위원회 출범식(국회의원회관 제2세미나실)
-한병도 원내대표
09:30 서울 최고위원회의
11:00 국회 사회적대화 결과보고 개회식(국회 사랑재)
14:00 2026 전국농어민위원회 발대식
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 국회 사회적 대화 결과보고(국회 사랑재)
-정점식 정책위의장
통상업무
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회본관 228호)
<조국혁신당>
-중앙당
09:00 정치개혁 농성단 농성 5일차 결의대회(정치개혁 광장, 본청 앞 농성장)
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
19:00 CBS-R <박재홍의 한판승부> 출연
-서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
9:40 주민주도 재생에너지협동조합법 공동 대표발의 기자회견(국회 소통관 기자회견장)
14:00 부탄정부 국민총행복정책포럼 방문 간담회(국회본관 316호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
13:00 굿리더뉴스 창간식(국회의원회관 제3세미나실)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
13:30 초당적 개헌추진을 위한 제정당 2차 연석회의(국회의장 집무실)
14:30 5·18민주화운동, 부마민주항쟁 헌법전문수록 촉구 기자회견(국회 본관 앞)
-이주영 정책위의장
통상업무