[오늘의 정치일정] 3월 23일(월)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 59차 중앙통합방위회의(청와대 영빈관)
16:00 '에마 터커' 월스트리트저널(WSJ) 편집장 접견(청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 실국장 회의
17:00 한-네덜란드 외교장관 통화
-1차관
10:00 실국장 회의
-2차관
10:00 실국장회의
<통일부>
-장관
10:40 충청권 통일플러스센터 개관식 축사(충남 홍성군 충청권 통일플러스센터)
-차관
14:00 남북 유소년축구 원산대회 개최를 위한 정책토론회 축사(국회의원회관 제2소회의실)
<국방부>
-장관
14:00 중앙통합방위회의
-차관
10:00 국방위 법안소위
<국가보훈부>
-장관
16:00 주한 몽골대사 접견(서울지방보훈청)
-차관
통상일정
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:00 노무현 前 대통령 묘역 참배(노무현대통령묘역, 경남 김해시 진영읍 본산리)
10:00 경남 김해시 봉하마을 현장 최고위원회의(강금원 기념 봉하연수원, 경남 김해시 진영읍 봉하로 107, 지하 1층)
12:50 경남 양산시 민생현장 방문(양산 남부시장 화원화장품 앞, 경남 양산시 장터3길 14)
18:00 대전 대덕구 공장 화재 희생자 합동분향소 조문(대전광역시청 1층 로비 합동분향소, 대전 서구 둔산로 100)
-한병도 원내대표
09:00 노무현 전 대통령 묘역 참배(경남 김해시 진영읍 본산리)
10:00 경남 김해시 봉하마을 현장 최고위원회의(경남 김해시 진영읍 봉하로 107, 지하1층)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 Red is Ready! 중앙차세대여성위원회 발대식(국회박물관 2층 국회체험관)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의(국회 본관 501호)
<조국혁신당>
-중앙당
09:00 정치개혁 농성단 농성 15일차 결의대회(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
-조국 당대표/서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
16:30 KBS1 사사건건 출연
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 재정경제기획위원회 기획예산처장 인사청문회(국회 본관 430호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 국회국제보건의료포럼 '세계 결핵의 날 국회세미나'(국회도서관 소강당)