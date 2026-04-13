새벽 청주서 식당 폭발로 15명 부상…"폭탄 터진 줄"

AI 핵심 요약beta
- 13일 청주 흥덕구 봉명동 식당에서 새벽 폭발사고 발생했다.
- LP가스통 파손으로 가스 유출 추정되며 주변 차량 건물 피해 입혔다.
- 주민 15명 부상하고 30여 명 대피했으며 소방당국 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 도심 한복판이 새벽 폭발음으로 뒤흔들렸다.
13일 오전 4시쯤 충북 청주시 흥덕구 봉명동의 한 상가건물 1층 식당에서 폭발 사고가 발생했다.
굉음과 함께 불길이 치솟았고, 인근 차량과 건물은 뒤엉킨 파편으로 아수라장이 됐다.
당시 식당은 영업을 마치고 문이 닫혀 있던 상태였다.
그러나 폭발의 충격은 건물 주변 수십 미터까지 퍼지며 인근 주택 창문을 깨뜨렸다.
잠자던 주민들은 놀라 뛰쳐나왔고, 그중 8명은 유리 파편에 맞아 얼굴과 팔에 상처를 입은 채 병원으로 옮겨졌다.
추가로 7명도 가벼운 부상을 입은 것으로 확인됐다.
"지진 난 줄 알았다"며 놀란 주민들의 증언이 이어졌다.
인근의 50대 주민 A씨는 "침대가 흔들릴 정도로 진동이 심해 폭탄이라도 떨어진 줄 알았다"고 말했다.
또 다른 B씨는 "창문 바로 앞에서 잠들었는데 유리조각이 얼굴로 튀었다. 그 소리는 포병부대 사격 훈련보다 더 컸다"고 했다.
현장 주변 도로에는 폭발로 뒤집힌 차량이 여러 대 있었고, 상가 곳곳의 유리창이 산산이 부서졌다.
가스안전공사 관계자는 "현장에서 식당용 LP가스통 두 개가 파손된 흔적이 확인됐다"며 "가스가 유출돼 폭발이 일어난 것으로 추정된다"고 설명했다.
소방당군은 현재 정확한 폭발 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
한편 사고 직후 주민 30여 명이 긴급히 대피했으며, 인근 통행은 한동안 통제됐다.
당국은 추가 폭발 위험이 없는지 안전 점검을 진행 중이며, 피해 복구 지원 대책도 검토하고 있다.
baek3413@newspim.com