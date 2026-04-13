국회, 오늘 교육·사회·문화 대정부질문…의대 정원·추경 효과 등 공방 전망

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13일 오후 2시 본회의 개의

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국회가 13일 교육·사회·문화 분야 대정부질문을 실시한다.

지난 정부에 이어 이재명 정부에서도 해결점을 찾지 못하고 있는 의대 정원 문제와 지난 11일 임시 국무회의에서 최종 의결된 추가경정예산(추경)의 효과 등에 대해 여야가 공방을 벌일 전망이다.

김민석 국무총리가 지난 2월 11일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교육･사회･문화에 관한 대정부질문에 답변하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

국회는 이날 오후 2시 본회의를 열고 이번 임시회 마지막 분야 대정부 질문을 이어간다.

교육·사회·문화 분야에서는 의대 정원 증원 여부 및 규모를 두고 여야 의원들의 질의와 정부 답변이 이어질 예정이다.

보건복지부는 지난 2월 의대 정원을 2027년부터 2031년까지 향후 5년간 연평균 668명 늘리겠다고 발표한 바 있다. 다만 2027학년도 이후 의사 인력 양성 규모 중 2024학년도 정원(3058명)을 초과한 인원 전부 지역 의사로 선발한다.

또한 중동 전쟁 장기화로 어려움을 겪고 있는 민생 경제를 회복시키기 위해 26조2000억원 규모로 편성된 추경의 실효성과 적절성에 대한 공방도 예상된다.

추경은 여야 합의로 처리됐지만 여전히 국민의힘에서 추경 세부 내역에 대해 비판의 목소리가 있어 대정부질문에서도 다시 제기될 것으로 관측된다.

이날 대정부질문에는 정부에서 김민석 국무총리와 최교진 부총리 겸 교육부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관, 정은경 보건복지부 장관 등 관계 부처 장관들이 출석할 예정이다.

kimsh@newspim.com