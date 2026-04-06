오늘 경제 분야 대정부질문…'26.2조 추경' 실효성 공방 본격화

국민의힘 '현금 살포' 공세…유가·물가 대응도 쟁점

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 26조2000억원 규모의 추가경정예산(추경)을 둘러싼 여야 공방이 6일 경제 분야 대정부질문에서 본격화될 전망이다. 추경의 필요성과 재정 운용 방향을 두고 충돌이 예상된다.

6일 정치권에 따르면 국회는 이날 본회의에서 경제 분야 대정부질문을 진행한다. 이날 대정부질문에는 이언주·오기형·김남근·박범계·권향엽·박지혜 더불어민주당 의원과 유영하·박수영·김선교·김은혜 국민의힘 의원이 질의에 나설 예정이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이재명 대통령이 2일 오후 서울 여의도 국회에서 중동 전쟁 대응 등을 위한 추가경정예산안에 대한 시정연설을 하고 있는 가운데 여당 의원들이 박수를 치고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

정부측 참석자는 김민석 국무총리, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 송미령 농림축산식품부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 황종우 해양수산부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 주병기 공정거래위원장, 이억원 금융위원장이 출석한다.

이번 질의에서는 정부가 제출한 추경안을 중심으로 재정 투입의 필요성과 사업 구조를 둘러싼 논쟁이 이어질 것으로 보인다. 여야는 대외 변수에 따른 경제 영향과 대응 방안을 놓고도 공방을 벌일 것으로 예상된다.

국민의힘은 이번 추경을 '선거를 앞둔 현금 살포'로 규정하고 집중적으로 파고들 것으로 보인다. 고유가 피해 지원 명목으로 대규모 현금성 지출이 포함된 점을 문제 삼으며 재정 투입 대비 실질적 경기 부양 효과가 불분명하다는 점을 부각할 계획이다.

중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 물가 압박도 주요 쟁점으로 떠오를 전망이다. 여야는 정부의 에너지·물가 대응 정책을 두고도 공방을 이어갈 것으로 예상된다.

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