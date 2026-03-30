여야, 禹 의장 회동에도 4월 '전쟁 추경' 일정 평행선…'9일 vs 16일' 대치

우원식 의장 주재로 한병도·송언석 회동

與 "현장 위기 시급, 9일 목표" vs 野 "절차 우선, 16일 적절"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 여야가 4월 임시국회 추가경정예산(추경)안 처리 일정을 두고 팽팽한 이견을 보이며 합의에 이르지 못했다. 더불어민주당은 실물 경제 위기를 이유로 오는 9일 처리를 주장했지만 국민의힘은 대정부질문의 국회 절차가 선행돼야 한다며 16일 처리를 고수했다.

우원식 국회의장 주재로 30일 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 여야 원내대표 회동 직후 송언석 국민의힘 원내대표와 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표는 기자들과 만나 이같은 논의 결과를 전했다.

왼쪽부터 한병도 더불어민주당 원내대표, 우원식 국회의장, 송언석 국민의힘 원내대표. [사진=뉴스핌 DB]

송 원내대표는 민주당이 '전쟁 추경' 용어를 사용하며 속도전을 펴는 것에 대해 "국가재정법상 전쟁이나 대규모 재해 규정을 빙자해 전쟁 추경이라 하는데, 대한민국에 전쟁이 났냐"며 "전쟁 핑계 추경일 뿐"이라고 비판했다.

이어 "4월 6~8일 사흘간 대정부질문을 하고 예결위를 거쳐 16일 본회의에서 처리하는 것이 적절하다"며 "본회의와 예결위를 동시에 가동하면 장관들이 제대로 된 답변을 하기 어려워 부실 심사가 우려된다"고 지적했다.

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표도 "정청래 민주당 대표가 전쟁 추경이 급하다며 9일로 일정 못 박고 밀어붙이고 있다"며 "민당은 단 한 치의 양보도 할 수 없는 입장으로 협상에 임하고 있다"고 지적했다.

이어 "정 대표가 의사일정을 지정하면 그에 따라가는 형국을 보이고 있다"며 "이래서야 여야 협상이 무슨 의미가 있겠나. 국회는 의장도 양당 원내대표도 의미 없는 국회가 될 것"이라고 꼬집었다.

반면 천 원내운영수석부대표는 "현장에서는 원재료 수급 자체가 힘들고 가격 인상 부담이 큰 상황이라 신속한 추경이 필요하다"며 "지난주 제조 현장을 방문했을 때 '30년 만에 이런 일은 처음'이라며 원재료 재고가 1주일분뿐이라는 목소리를 들었다"고 강조했다.

민주당이 요구하는 9일 처리 일정과 관련해서는 "예산 심사 과정에서 정부에 질의할 시간이 충분히 보장돼 있다"며 "대정부질문을 안 하겠다는 게 아니라 추경을 신속히 처리하고 하자는 것"이라고 반박했다.

민주당은 일단 9일 처리를 목표로 협의를 이어가겠다는 방침이다. 천 원내운영수석부대표는 강행 처리 여부를 묻는 질문에 "아직은 협의하는 상황이니 지켜봐 달라"며 말을 아꼈다.

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