여야, 추경 일정 두고 신경전…與 "4월 9일 처리" vs 野 "대정부질문 먼저"

27일 국회 예결위원장·여야 간사 회동

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 사태 대응을 위한 25조원 규모의 추가경정예산안(추경) 심사 일정을 두고 여야가 갈등을 빚고 있다.

더불어민주당은 '골든타임'을 놓치면 안 된다며 속도전을 강조하는 반면, 국민의힘은 4월 임시국회 대정부질문을 거친 다음 추후에 처리하자는 입장이다.

박형수 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌 DB]

27일 정치권에 따르면 국회 예산결산특별위원회 진성준 위원장과 이소영 더불어민주당 간사, 박형수 국민의힘 간사는 이날 오전 국회 추경 심사 일정을 협의하기 위해 회동했다.

비공개 회동을 마친 뒤 취재진을 만난 박형수 국민의힘 간사는 "양측 입장이 서로 달라서 일정에 대해 합의하지 못했다"고 밝혔다.

그는 "민주당은 4월 첫째주 목요일(9일)에 처리하자고 했고, 저희는 그 다음주 목요일(16일)에 처리하자고 했다"며 "4월에 대정부질문이 있기 때문에 대정부질문을 먼저 하고 예결위를 열어야 한다는 것이 저희 입장"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 이소영 더불어민주당 의원. 2024.06.13 leehs@newspim.com

이소영 민주당 간사는 "석유 가격 급등과 민생안정의 시급성을 고려해 최대한 빠른 추경 심사 일정을 촉구했다"며 "또 추경안이 국회에서 의결되더라도 집행돼 실제 국민에게 닿기에는 수주간의 집행기간이 필요하기 때문에 늦어도 4월 9일에는 의결돼야 한다는 입장을 전달했다. 그러나 국민의힘에서 동의하지 않아 오늘 일정이 합의되지는 않았다"고 전했다.

그러면서 "지금 국민 생활에는 정말 시급한 위기와 변화가 발생하고 있기 때문에 이것을 여야 간 정치적 목적 때문에 미루는 것은 옳지 않다고 생각한다"며 "하루라도 빨리 추경이 국민들에게 집행될 수 있어야 한다"고 강조했다.

여야는 해외 순방 중인 우원식 국회의장이 귀국하는 대로 추가 협상을 이어가기로 했다.

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