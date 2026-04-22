LS-VINA, 베트남 빈그룹 하이퐁 신도시 초고압 케이블 공급

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도시화·전력 투자 확대 수혜

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS에코에너지의 베트남 생산법인 LS-VINA가 베트남 최대 민간기업 빈그룹의 하이퐁 신도시 개발 프로젝트에 초고압 케이블을 공급했다고 22일 밝혔다.

빈그룹은 하이퐁시에 주거·상업·관광이 결합된 복합 신도시 빈홈스 부옌을 조성 중이다. LS-VINA는 베트남 초고압 케이블 시장에서 약 80% 점유율을 차지하는 1위 업체다.

LS에코에너지 하이퐁 생산 법인 LS-VINA 전경. [사진=LS에코에너지]

베트남 정부는 2030년까지 도시화율 50% 달성을 목표로 국가전력개발계획에 따라 약 200조 원 규모의 발전·송전 투자를 추진 중이다. 빈그룹이 베트남 전역에서 도시 개발을 주도하고 있어 향후 공급 확대가 예상된다.

LS에코에너지의 올해 1분기 매출과 영업이익은 전년 대비 약 30% 증가했으며, 초고압 케이블은 전력망 투자와 AI 데이터센터 수요 증가에 힘입어 177% 늘었다.

LS-VINA는 최근 글로벌 인증기관으로부터 230kV급 초고압 케이블 품질 인증을 획득해 북미 시장 진입 기반을 마련했다. 1994년 베트남 시장에 진출한 이후 현재 연 매출 약 1조 원 규모의 아세안 최대 전선회사이자 베트남 1위 케이블 수출 기업으로 성장했다.

kji01@newspim.com