전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울시, '2026 평생학습 싱크탱크' 출범…분야별 석학 7인 포함

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시평생교육진흥원이 22일 AI 시대 평생교육을 위한 싱크탱크 위원회를 출범했다.
  • 위원회는 6개 분야 석학 7인으로 구성돼 10월 서울 AI 평생교육박람회 등 주요 정책사업을 자문한다.
  • 위원들은 AI 평생교육이 기술 중심에서 벗어나 시민이 직접 체감하는 삶과 연결된 학습으로 전환돼야 한다고 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10월 AI 평생교육박람회서 시민 체감형 교육 추진

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시평생교육진흥원(원장 한용진)이 AI 시대 평생교육을 위한 '2026년 서울시 평생학습 싱크탱크 위원회'를 출범하고 가동했다고 22일 밝혔다.

위원회는 AI·디지털 대전환에 선제 대응하고 시민의 삶과 연결된 학습 모델을 마련하기 위해 6개 분야 석학 7인으로 꾸려졌다. 올해 총 3회의 정례회의를 통해 오는 10월 개최 예정인 '서울 AI 평생교육박람회'를 비롯한 주요 정책사업의 방향성을 자문할 방침이다.

서울시평생교육진흥원 싱크탱크 위원회 정례회의 현장 사진 [사진=서울시]

위원회는 AI·디지털 대전환 시대에 선제적으로 대응하고 시민의 삶과 연결된 학습 모델을 마련하기 위해 꾸려졌다. 기관 경영방향인 3C(Connect·Collaborate·Contribute) 전략에 기반해 교육정책·미래전략·디지털AI·민관협력·성과관리·공유확산 등 6개 분야 전문가가 참여하며, 세부 사업별 현안에 따라 수시회의도 병행한다.

위원회에는 'AI 사피엔스'의 저자 최재붕 성균관대학교 기계공학부 교수와 '두 번째 지능'의 저자 김상균 경희대학교 경영대학원 AI비즈니스전공 교수가 참여해 AI 시대의 변화를 시민 눈높이에서 풀어온 경험을 바탕으로 교육 방향을 함께 설계한다.

또 정민승 한국방송통신대학교 교육학과 교수, 맹성현 태재대학교 부총장이자 KAIST 전산학부 명예교수, 이혜원 트렌드코리아컴퍼니 연구위원, 국가교육위원회 비상임위원으로 활동 중인 이현 우리교육연구소 이사장, 김동호 서울대학교 산업인력개발학과 교수가 함께 각 분야의 전문성을 더한다.

지난달 31일 열린 1차 정례회의에서 위원들은 AI 평생교육이 기존의 기술 중심·공급자 중심 틀에서 벗어나, 시민이 직접 체감하고 참여하는 '삶과 연결된 학습'으로 전환돼야 한다는 데 뜻을 모았다.

역량 진단부터 학습경로 설계, 교육 실행까지 연계되는 통합 학습체계 구축과 AI 윤리 및 사회적 영향에 대한 공공 차원의 논의 확대를 주요 과제로 제시했다. 이와 함께 AI 기반 광역 평생학습연수센터 운영 방안과 '서울미래학습포럼'의 핵심 아젠다도 함께 논의됐다.

위원들은 특히 오는 10월 개최 예정인 '서울 AI 평생교육박람회'가 단순한 기술 전시를 넘어 시민 체감형 행사로 차별화되어야 한다고 제안했다. ▲생애주기별 맞춤형 체험 콘텐츠 ▲AI를 활용한 자기이해·역량진단·학습경로 탐색 ▲서울의 사회문제(고령화·고립·교육격차)와 연계한 스토리텔링형 기획 ▲빅테크·민간·지역 커뮤니티와의 협력 기반 확대 등이 주요 방향으로 제시됐다.

한용진 서울시평생교육진흥원장은 "이번 싱크탱크 위원회는 AI 시대 서울시 평생교육의 나아갈 방향을 설계하는 전략 거점"이라며 "국내 최고의 석학들과 함께 시민의 삶을 바꾸는 AI 평생교육 생태계를 구축하고, 올해 10월 박람회를 통해 천만 서울시민이 AI와 함께 성장하는 학습의 장을 열어가겠다"고 밝혔다.

100wins@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
사진
한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동