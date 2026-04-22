은행권, 중동발 에너지 위기에 '전방위 절약' 동참

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 은행연합회와 국내 은행들이 중동 사태에 따른 에너지 수급 불안 상황에 대응해 에너지 절약 캠페인에 적극 동참한다고 22일 밝혔다.

먼저 차량 사용 및 교통 혼잡에 따른 에너지 소비를 줄이기 위해 임직원 차량 2부제 또는 5부제를 실시하며 대중교통 이용을 적극 권장하고 있다. 교통 수요 분산을 위해 시차 출퇴근제와 재택근무를 확대 시행으로 근무 방식 다변화를 꾀하기도 했다.

은행연합회 전경. [사진=은행연합회]

건물 내 자원 절감을 위한 실천 수칙도 강화했다. 주요 실천 사항은 ▲점심시간 미사용 공간 소등 ▲퇴근 시 PC 및 프린터 전원 차단 ▲저층부 계단 이용 ▲일회용품 사용 줄이기 등이다.

아울러 불필요한 대면 출장과 행사를 축소하고 화상회의를 확대하는 등 업무 방식 효율화를 병행한다. 이를 통해 비대면 중심의 업무 체계를 구축하고 이동 과정에서 발생하는 에너지 소비를 줄일 계획이다.

이번 캠페인에는 은행연합회를 비롯해 ▲한국금융연구원 ▲한국금융연수원 ▲한국신용정보원 ▲국제금융센터 ▲은행권청년창업재단 등 5개 유관기관도 함께 참여한다.

조용병 은행연합회 회장은 "중동 사태로 인한 에너지 위기는 국가경제 전반에 영향을 미치는 중대한 사안"이라며 "연합회와 은행권의에너지 절약 실천이 전 금융권이 동참하게 되는 마중물이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com