중동발 수출 충격…중기부, 추경 122억 긴급 투입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수출규제 대응·물류 지원 병행

인증 비용 최대 1억 지원 확대

온라인 수출기업 물류 부담 완화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 여파로 수출 환경 불확실성이 커지면서 중소기업의 해외 진출 부담이 확대되고 있다. 이에 정부는 수출규제 대응과 물류 지원을 동시에 강화하기로 했다.

중소벤처기업부는 추가경정예산 122억원을 투입해 중동 전쟁으로 어려움을 겪는 중소기업 지원사업을 시행한다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 ▲해외 수출규제 대응 지원 ▲온라인 수출 중소기업 물류 지원 등 두 축으로 구성됐다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

먼저 해외 수출규제 대응 지원사업을 통해 수출국이 요구하는 규격인증 획득 비용을 지원한다. 시험·인증·컨설팅 비용의 50~70%를 기업당 최대 1억원까지 보조하고, 의료기기 분야는 최대 1억5000만원까지 지원한다.

특히 소액인증 지원 한도는 기존 3500만원에서 5000만원으로 한시 상향한다. 신청 건수 제한 없이 지원해 기업의 인증 부담을 낮춘다.

인증과 연계된 실증 지원도 포함했다. 현지 기후나 통신 환경 등에서 제품 작동 여부를 검증하는 비용을 최대 5000만원까지 지원해 해외 시장 안착을 돕는다.

수출 다변화를 위한 정보 제공도 병행한다. 수출규제 대응 전담반을 통해 전문가 상담과 설명회를 제공하고, 대체시장 진출을 위한 인증 가이드북도 배포한다.

온라인 수출기업 물류 지원도 확대한다. 물류 전 과정을 대행하는 풀필먼트 서비스 이용 시 비용의 70%를 최대 3500만원까지 지원한다.

해외 물류센터 활용 비용도 일부 보조한다. 부산항만공사가 운영하는 ▲미국 로스앤젤레스 ▲네덜란드 로테르담 ▲스페인 바르셀로나 ▲인도네시아 동부 자바 등 거점에서 물류 서비스를 이용할 경우 최대 70%, 3000만원 한도 내에서 지원한다.

이와 함께 물류·통관 관련 교육과 1대1 전문가 상담도 제공해 기업의 실무 대응력을 높인다.

사업 신청은 해외 규격인증 지원은 23일부터, 물류 지원은 24일부터 각각 관련 누리집을 통해 접수한다.

임동우 중기부 글로벌성장정책과장은 "지난해 미국의 관세조치에 이어 최근 중동 전쟁까지 수출과 관련한 대형 악재가 겹치면서 우리 중소기업들이 여러 가지로 매우 어려운 상황에 처해 있다"며 "이번 지원이 피해 중소기업들이 힘든 시기를 극복하는데 도움이 되길 바라며, 앞으로 관련 지원책들을 늘려 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com