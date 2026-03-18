전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

중동 상황 中企 피해 262건 접수…운송차질·물류비 상승 집중

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2주 새 애로 116건 증가
UAE·사우디 등 피해 확산

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 정세 불안 장기화로 국내 중소기업의 피해·애로 신고가 2주 새 100건 이상 급증했다. 운송 차질과 물류비 상승이 피해의 대부분을 차지하는 가운데, 정부는 전쟁 위험 할증료와 우회 운송비 등을 보전하는 '긴급 물류 바우처'를 가동하며 진화에 나서는 모습이다.

18일 중소벤처기업부에 따르면, 지난달 28일부터 이달 18일 정오까지 중기부와 15개 수출지원센터를 통해 접수된 중동 관련 중소기업 피해·애로 사례는 총 232건으로 집계됐다. 이는 지난달 28일부터 이달 11일까지 집계된 126건에서 일주일 만에 106건이 늘어난 수치다.

이 가운데 '실제 피해·애로 사례'는 171건, '향후 피해 발생 우려'는 61건으로 각각 집계됐다. 최근 일주일 사이 신규 접수의 80% 이상이 실제 피해에 해당하는 것으로 나타났다.

호르무즈 해협 인근에서 피격된 유조선이 짙은 검은 연기를 내뿜으며 화염에 휩싸여 있다. 이란의 드론·미사일 공격이 이어지면서 상선 피격 장면이 반복적으로 포착되고 있다. [사진 출처=Daily Jang] 2026.03.16 gomsi@newspim.com

피해 유형을 보면 '운송 차질'이 67.8%로 가장 많았고, 이어 '물류비 상승'(36.8%)과 '대금 미지급'(31.6%) 등이 잇따라 꼽혔다. 중동 항로 운항 차질과 긴급 기항으로 선적 일정이 지연되고, 전쟁 위험 할증료 등 추가 비용이 붙으면서 기업 부담이 커진 영향으로 풀이된다.

특히 '물류비 상승'을 호소한 응답 비중은 이달 11일 35.5%에서 18일 36.8%로 높아졌다. 중동 정세가 길어질수록 비용 압박이 심화되는 양상이다.

실제 현장 피해 사례를 보면 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 거론되면서 선사로부터 추가 물류비 부과를 통보받고, 현지 도착 지연에 따른 지연 배상금 발생을 우려하는 중소 수출기업이 늘고 있다.

이란 지역에서는 금융망 마비와 통신 단절 여파로 채권 잔액 회수가 사실상 멈춰선 기업도 나왔다. 중동향 선박이 운항을 중단하거나 긴급 기항하면서 제3국 항만에 강제 정박하고, 이 과정에서 우회 운송과 추가 하역·보관료를 떠안는 사례도 접수됐다.

피해 지역도 이란·이스라엘을 넘어 중동 전역으로 번지는 모습이다. 전체 접수 가운데 아랍에미리트(UAE)·사우디아라비아 등 '기타 중동 국가' 관련 피해가 69.8%를 차지해, 이란(30.2%)과 이스라엘(22.0%)보다 높은 비중을 보였다.

중동 관련 피해·애로 자체도 전체의 90% 이상(91.8%)에 달해, 정세 불안의 충격이 특정 분쟁 지역을 넘어 중동 전역의 비즈니스 리스크로 확산되는 흐름을 드러냈다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

현재 정부는 중소기업·소상공인의 경영 충격을 완화하기 위한 지원책 가동에 속도를 내고 있다. 중기부는 지난 13일 장관 주재로 '제2차 중동 상황 중소기업·소상공인 영향 점검 회의'를 열고, 원자재 수급 차질과 유가·물가 상승에 따른 경영 부담 완화 방안을 논의했다.

이어 17일에는 수출 중소기업의 물류 부담을 줄이기 위한 '긴급 물류 바우처' 사업을 공고했다. 이 사업은 오는 20일부터 상시 신청을 받으며, 접수 후 3일 이내에 지원 여부를 통보하는 방식으로 운영된다. 기업당 최대 1050만원 한도 내에서 전쟁 위험 할증료와 물류 반송비, 대체 목적지 우회 운송비 등 중동 정세 불안에 따른 추가 물류비용을 지원하는 것이 골자다.

앞으로 정부는 중동 상황이 장기화할 경우 피해 유형과 업종별·국가별 피해 양상을 추가로 점검해, 금융·보증과 수출 마케팅 등으로 지원 범위를 넓히는 방안도 검토한다는 방침이다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동