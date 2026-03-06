서울시, 중동 위기 대응 '비상경제대책반' 가동…"170만 중소기업 보호"

미국·이란 긴장 속 유가 상승·물류 차질 우려

중기 지원·물가 안정 대응, 모니터링 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 최근 중동 지역 군사적 긴장 고조로 국제 유가와 물류비 상승 우려가 커지는 가운데, 서울시가 지역 경제 영향을 최소화하기 위해 비상 대응 체제에 돌입했다.

서울시는 경제실장을 반장으로 하는 '비상경제대책반'을 6일부터 가동하고 기업 피해 모니터링과 수출기업 보호, 물가 안정 대응 등을 중심으로 선제 대응에 나선다고 밝혔다.

미국과 이란 간 군사적 긴장이 고조되면서 국제 유가 상승, 해상 물류 차질, 환율 변동 등 글로벌 경제 불확실성이 확대되고 있다. 중동 지역과 교역하는 기업의 경우 물류 지연, 원자재 가격 상승, 대금 결제 지연 등 다양한 리스크가 발생할 수 있어 중소기업의 경영 부담이 커질 것으로 우려된다.

서울에는 약 170만 개의 중소기업이 활동하고 있어 글로벌 정세 변화가 지역 경제에 미치는 영향도 적지 않을 전망이다.

서울기업지원센터 누리집 화면 (중동 상황 관련 서울시 기업 애로상담) [자료=서울시]

시에 따르면 비상경제대책반에는 경제실, 민생노동국, 서울경제진흥원(SBA), 서울신용보증재단 등 유관기관이 참여해 기업 지원과 민생경제 대응을 함께 추진하는 등 중동 상황이 서울 경제에 미치는 영향을 상시 점검한다. 시는 정부 부처와 경제단체, 기업 협·단체와 협력 채널을 통해 기업 피해 상황과 애로사항도 신속히 파악한다고 덧붙였다.

시는 1단계 대응으로 기업 피해 상황을 신속히 파악하고 현장 대응 체계를 구축한다. SBA가 운영하는 서울기업지원센터를 통해 기업 피해 접수와 상담을 진행하고 정부 지원기관과 연계해 기업 애로 해결을 지원할 예정이다.

중동 상황과 관련한 기업 피해 상담은 서울기업지원센터(02-2222-3764)를 통해 접수할 수 있으며, 서울기업지원센터 누리집 내 '중동 상황 관련 기업애로 접수 상담창구'를 통해서도 신청 가능하다.

시는 중동 사태 장기화 가능성에 대비해 2단계로 수출 중소기업 보호를 위한 기업 지원 대응체계도 강화할 계획이다. 수출 중소기업의 경영 부담을 완화하기 위해 수출보험료 지원 등 금융 지원 확대 방안을 검토한다.

한편 원가 상승 등으로 수익성이 악화된 중소기업·소상공인을 대상으로 1000억 원 규모의 중소기업육성자금 융자 지원을 실시할 계획이다. 아울러 글로벌 정세 불안이 시민 생활에 미칠 영향을 최소화하기 위해 물가·민생경제 동향에 대한 모니터링도 강화한다.

시는 자치구와 합동으로 25개 자치구별 관내 주유소 현장조사를 실시해 석유가격 표시제 이행 여부를 점검하고 과도한 가격인상 자제를 요청할 계획이다.

이수연 경제실장은 "최근 중동 정세 불안과 환율 변동성 확대 등으로 글로벌 경제의 불확실성이 커지고 있다"며 "서울시는 이를 엄중히 인식하고 비상 대응 체제를 가동해 수출 중소기업 피해를 최소화하고 시민들의 일상이 흔들리지 않도록 시정 역량을 집중하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com