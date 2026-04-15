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중기부, 중동 리스크에 수출바우처 1300억 긴급 투입

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AI 핵심 요약

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  • 중기부가 15일 수출바우처 1300억원 긴급 투입한다.
  • 중동전쟁 장기화와 물류비 급등으로 중소기업 부담 완화한다.
  • 일반·물류바우처로 2300개사 지원하며 신청은 17일부터다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 피해기업 우선 선정 지원
물류비 지원 확대해 부담 완화
선정기간 1개월로 대폭 단축

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 장기화와 물류비 급등 여파 등으로 수출 중소기업의 비용 부담이 커지고 있다. 이에 정부는 총 1300억원 규모의 수출바우처를 긴급 투입해 기업 지원에 나서기로 했다.

중소벤처기업부는 수출 중소기업의 부담을 줄이기 위해 '수출바우처 지원 사업'을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 조치는 최근 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 1890.77포인트로 7주 연속 상승하고, 중동 노선 운임이 1TEU(20피트 컨테이너 1개) 기준 4167달러를 돌파하는 등 물류비가 급등한 데 따른 대응이다.

[사진=뉴스핌DB]

지원 규모는 총 1300억원으로, 일반바우처 800억원과 물류전용바우처 500억원으로 나뉜다.

일반바우처는 약 2300개사를 대상으로 하며, 중동 분쟁으로 수출 차질을 겪는 기업을 우선 선정해 시장 다변화를 지원한다. 석유화학 업종과 K-뷰티·K-패션 등 전략 품목 기업에는 평가 가점을 부여한다. 기업당 최대 지원 한도는 1억원으로, 수출 다변화나 고성장 기업 등에는 추가 한도 우대도 적용한다.

물류전용바우처는 지원 대상을 국제운송 이용 실적이 있는 전체 중소기업으로 확대했다. 기존 중동 중심 지원에서 범위를 넓혀 정책 사각지대를 줄이겠다는 취지다.

지원 항목도 대폭 확대했다. 해상·항공 운임과 보험료 외에도 ▲무상샘플 운송비 ▲풀필먼트 서비스 ▲해외창고 임대료 ▲선적 전 검사료 등을 새롭게 포함했다. 기존 수출바우처 참여 기업도 추가 신청이 가능하다.

행정 절차도 간소화했다. 서면 평가 중심 '패스트트랙'을 도입해 선정 기간을 기존 3개월 이상에서 1개월 이내로 단축한다. 정산 절차도 4단계에서 3단계로 줄인다.

신청은 오는 17일부터 다음달 6일까지 수출바우처 누리집에서 온라인으로 접수한다.

임동우 중기부 글로벌성장정책관 직무대리는 "이번 사업은 단순한 비용 지원을 넘어 글로벌 리스크로부터 기업을 보호하는 수출 안전망 역할을 하게 될 것"이라며 "앞으로도 중소기업이 불확실한 대외환경 속에서도 수출 모멘텀을 유지할 수 있도록 지원 대상을 넓히고 속도 측면에서도 박차를 가하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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