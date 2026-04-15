핀사이트랩스, 법무법인 에스엘파트너스와 MOU 체결

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고객 대상 법률 지원 서비스 대폭 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 자산관리 플랫폼 핀사이트랩스는 법무법인 에스엘파트너스와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 고객 대상 법률 지원 서비스를 대폭 강화한다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약은 자산관리 과정에서 발생하는 상속·증여, 가업승계, 기업지배구조, 세무, 부동산 및 기업 분쟁 등 다양한 법률 이슈에 대해 전문적인 자문을 연계 제공하기 위해 마련됐다. 최근 자산관리 시장은 단순한 수익률 중심의 금융상품 설계를 넘어, 세무와 법률 리스크를 통합적으로 관리하려는 수요가 급증하는 추세다.

특히 고액자산가와 기업 고객들 사이에서 가업승계나 경영권 분쟁, 해외 투자 및 조세 관련 분쟁에 대한 선제적 대응이 핵심 과제로 떠오르면서, 핀사이트랩스는 전문 로펌과의 협업을 통해 이러한 시장의 요구에 부응한다는 방침이다.

[사진=핀사이트랩스]

법무법인 에스엘파트너스는 기업자문과 크로스보더 자문, 세무 및 소송 대응에 특화된 종합 로펌이다. 서울중앙지방법원 판사 출신이자 삼일회계법인 공인회계사 경력을 보유한 서효성 대표변호사, 기획재정부와 조세심판원에서 근무한 행정고시 출신 조세 전문가 신병진 대표변호사, 법무법인 율촌과 중앙노동위원회 등을 거친 이민규 대표변호사가 전면에 포진해 있다.

또한 김·장 법률사무소 출신의 외국변호사와 글로벌 회계법인 출신 회계사들이 합류하여 국제거래와 세무 분야에서 독보적인 전문성을 확보하고 있다는 평가를 받는다.

핀사이트랩스 관계자는 "자산관리 과정에서의 법률적 쟁점이 날로 복잡해짐에 따라 고객 지원 체계를 한층 강화할 필요가 있었다"며 "이번 협약을 통해 고객들에게 보다 전문적이고 통합적인 서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

에스엘파트너스 관계자는 "상속 및 기업지배구조 분야에서 자산관리와 법률 서비스의 결합 수요가 늘고 있는 만큼, 핀사이트랩스와의 협력을 통해 실질적이고 차별화된 통합 지원 모델을 구축하겠다"고 전했다.

한편 양사는 이번 협약을 기점으로 상속 및 가업승계, 기업지배구조를 주제로 한 공동 세미나를 정기적으로 개최할 예정이다. 아울러 기업 고객을 대상으로 법률과 재무를 아우르는 통합 자문 프로그램을 본격적으로 운영하는 등 협력 범위를 지속적으로 넓혀갈 계획이다.

nylee54@newspim.com