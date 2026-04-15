대원미디어, 4K 리마스터링 '마녀배달부 키키' 극장 개봉

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지브리 대표작, 37년 만에 선명한 화질로 관객 만난다

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대한민국 대표 문화·콘텐츠 기업 대원미디어는 스튜디오 지브리의 대표 애니메이션 '마녀배달부 키키' 4K 리마스터링 버전을 금일 극장 개봉했다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 '마녀배달부 키키'는 13살이 된 마녀 키키가 바닷가 마을에서 배달 일을 시작하며 홀로서기에 도전하는 힐링 성장기를 그린 작품이다. 1989년 미야자키 하야오 감독이 연출한 스튜디오 지브리의 대표 애니메이션으로, 일본 개봉 당시 약 43억엔의 흥행 수익을 기록하며 뜨거운 반응을 모았다.

특히 37년이 흐른 지금까지도 팬들의 사랑을 받고 있는 작품이다. 동화 같은 미장센과 사랑스러운 초보 마녀 키키, 언제나 그 곁을 지키는 고양이 지지의 케미스트리, 첫 시작을 앞둔 사람이라면 누구나 공감할 수 있는 스토리는 많은 이들에게 따뜻한 위로를 전하며 스튜디오 지브리의 대표적인 힐링 시네마로 자리매김했다.

[사진=대원미디어]

이번 개봉에서는 4K 리마스터링 버전으로 관객들과 다시 만난다. 더욱 선명해진 동화 같은 미장센과 히사이시 조의 감성적인 사운드트랙, 생생하게 느껴지는 키키의 비행장면까지 전달할 이번 개봉은 관객들에게 한층 확장된 영화적 체험을 선사할 예정이다.

한편 대원미디어는 '마녀배달부 키키'의 본 상영을 앞두고 지난 8일 IMAX 선공개를 진행하면서 지브리 팬들의 많은 관심을 모은 바 있다.

nylee54@newspim.com